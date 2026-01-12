El juicio de un policía de Texas acusado de la respuesta ineficaz de las fuerzas del orden al ataque en la Escuela Primaria Robb entra en su segunda semana el lunes, con los fiscales alegando que no hizo nada en los primeros momentos para detener al atacante.

Adrian Gonzales, de 52 años, un expolicía escolar de Uvalde, fue uno de los primeros en llegar al lugar cuando el atacante se acercaba a la escuela. Gonzales se ha declarado inocente de 29 cargos de abandono o peligro para menores.

El ataque del 24 de mayo de 2022 es una de las peores masacres escolares en la historia de Estados Unidos. Dejó 19 estudiantes y dos maestros muertos.

Los primeros días del juicio incluyeron reproducciones dramáticas de las llamadas de emergencia iniciales, testimonios de maestros que se refugiaron con estudiantes aterrorizados, y la madre de una de las víctimas relatando cómo su hija había pedido salir temprano de la escuela ese día.

La segunda semana del juicio podría incluir testimonios de expertos en entrenamiento policial y más familias de las víctimas. No está claro si Gonzales planea testificar en su propia defensa.

Gonzales fue uno de los primeros de más de 370 policías federales, estatales y locales en llegar a la escuela. Tomaría más de una hora para que un equipo táctico entrara a un aula y matara al atacante de 18 años, Salvador Ramos.

El juicio está enfocado estrictamente en las acciones de Gonzales. Los fiscales alegan que abandonó su entrenamiento para tiradores activos y no intentó involucrar o distraer al atacante fuera de la escuela. Dijeron que falló nuevamente minutos después cuando un grupo de policías entró a la escuela solo para retirarse al ser recibidos con una ráfaga de balas.

Los fiscales señalaron cómo los estudiantes hicieron llamadas al 911 desde dentro del aula con el atacante. "Cuando un niño llama al 911, tenemos derecho a esperar una respuesta", declaró el fiscal especial Bill Turner en las declaraciones de apertura.

Los abogados de Gonzales dijeron que nunca vio al atacante fuera de la escuela. Añadieron que Gonzales ayudó a los estudiantes a evacuar de otras aulas y señalaron cómo el atacante pudo entrar rápidamente por una puerta sin seguro.

Jennifer García dijo a los jurados que su hija de 9 años, Eliahna García, pidió salir temprano de la escuela después de un programa de premios. Pero la familia ya había dado a su maestra un poco de dinero para contribuir a una fiesta de pizza y película.

"Ella quería venir a casa", relató García, conteniendo las lágrimas. "Le dije, 'No... quédate en la escuela'".

La familia fue de las últimas en enterarse esa noche de que su hija había muerto.

Varios maestros de Robb y un miembro del personal describieron el terror de ver al atacante acercarse y escuchar el estruendo del tiroteo. Describieron seguir su entrenamiento para situaciones de tirador activo: cerrar las puertas de las aulas, apagar las luces y mantener a los niños en silencio.

"Les dije que los amaba", contó la maestra Lynn Deming, quien fue herida por esquirlas cuando una ventana del aula fue disparada. "Quería decirles que todo estaría bien, pero no estaba segura. Quería asegurarme de que lo último que escucharan fuera que alguien los amaba".

Los jurados también vieron fotos de las aulas que mostraban grandes cantidades de sangre y al atacante muerto. Un médico forense describió las heridas de los niños, señalando que varios fueron disparados al menos una docena de veces.

Los fiscales se centraron mucho en un rastro de balas y casquillos dejados mientras el atacante disparaba su rifle fuera de la escuela. Esperan mostrar al jurado que Gonzales debería haber estado lo suficientemente cerca del atacante para verlo disparar y confrontarlo en los primeros momentos.

Los fiscales sufrieron un revés cuando el testimonio de la primera maestra en testificar fue desestimado por el juez. Ella describió correr con niños desde el patio de recreo, viendo a un atacante vestido de negro con un rifle, y nubes de humo en la tierra por las balas mientras disparaba.

Los abogados defensores se quejaron de que su descripción detallada del atacante —que ayudaría a situarlo cerca de Gonzales— era nueva evidencia que no se había revelado antes del juicio. El juez Sid Harle negó su solicitud de anular el juicio, pero instruyó al jurado a desestimar su testimonio.

El juicio es un caso inusual en que un policía podría ser condenado por supuestamente no actuar para detener un crimen y proteger vidas. Gonzales y el exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Pete Arredondo, son los únicos dos agentes que respondieron ese día y enfrentan cargos. El juicio de Arredondo aún no ha sido programado.

Es probable que los fiscales enfrenten un alto estándar para ganar una condena. Un policía de Florida fue absuelto por un jurado después de ser acusado de no confrontar al tirador en la masacre escolar de Parkland, Florida, en 2018, la primera acusación de este tipo en Estados Unidos por un tiroteo en un campus.

