Trump impone nuevos aranceles a Canadá y tensa la relación comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado sobre la imposición de un incremento del 10% en los aranceles aplicados a Canadá, una decisión que intensifica las tensiones comerciales entre ambas naciones y ha provocado la suspensión de las conversaciones bilaterales.El anuncio fue realizado a través de su cuenta en Truth Social, donde el mandatario argumentó que la medida responde a un anuncio televisivo impulsado por el gobierno de Ontario.En el anuncio utilizó declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes, algo que, según Trump, estaba sacado de contexto y buscaba influir en la Corte Suprema, que revisará un caso sobre los aranceles impuestos por su administración. YC