Trump impone nuevos aranceles a Canadá y tensa la relación comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado sobre la imposición de un incremento del 10% en los aranceles aplicados a Canadá, una decisión que intensifica las tensiones comerciales entre ambas naciones y ha provocado la suspensión de las conversaciones bilaterales.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en Truth Social, donde el mandatario argumentó que la medida responde a un anuncio televisivo impulsado por el gobierno de Ontario.

En el anuncio utilizó declaraciones del expresidente republicano Ronald Reagan en contra de los gravámenes, algo que, según Trump, estaba sacado de contexto y buscaba influir en la Corte Suprema, que revisará un caso sobre los aranceles impuestos por su administración.

