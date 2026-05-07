El Gobierno de Argentina investiga si dos de los pasajeros del crucero MV Hondius que fallecieron por hantavirus se contagiaron en este país, en Chile o en Uruguay antes de iniciar la travesía marítima, informaron fuentes del Ministerio de Salud argentino.

La investigación oficial se centra en la posibilidad de que el contagio se haya originado en la pareja de pasajeros neerlandeses que en los últimos meses, antes de abordar el crucero, viajaron por el Sur de Argentina y Chile, y también visitaron Uruguay.

Los movimientos de los turistas constan en los registros de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

En referencia a versiones periodísticas que hablan de la posibilidad de que los viajeros pudieran haberse contagiado durante una excursión de avistamiento de aves cerca de un vertedero de la ciudad argentina de Ushuaia, en la austral provincia de Tierra del Fuego, tanto las autoridades sanitarias nacionales de Argentina como las provinciales indicaron que no tienen reportes de hantavirus en esa provincia. De hecho, no hay notificaciones del padecimiento en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde que en 1996 comenzó a sistematizarse la información epidemiológica en el país.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife, España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen.

CT