Este viernes, mientras el gobierno de Trump evalúa si ejerce una acción militar contra Teherán, el presidente de UE, Donald Trump dijo que un cambió de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar” .

Estos comentarios entran en un contexto en el que Trump, hace poco realizó una visita a las tropas en Fort Bragg, California del Norte , y tras confirmar anteriormente que enviará un segundo grupo de portaaviones a Oriente Medio para una posible acción militar contra Irán.

"Parece que sería lo mejor que podría pasar", dijo Trump en un diálogo con reporteros cuando se le preguntó sobre presionar para el derrocamiento del gobierno teocrático en Irán. "Durante 47 años, no han hecho más que hablar y hablar y hablar".

En las últimas semanas, el presidente ha indicado que su máxima prioridad es que Irán reduzca aún más su programa nuclear, pero el viernes sugirió que eso es solo un aspecto de las concesiones que Estados Unidos necesita por parte de la República Islámica.

Las negociaciones

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien viajó a Washington esta semana para sostener conversaciones con Trump, ha presionado para que cualquier acuerdo incluya medidas para neutralizar el programa de misiles balísticos de Irán y poner fin a su financiamiento a grupos subsidiarios como Hamás y Hezbollah.

"Si lo hacemos, eso sería lo mínimo de la misión", dijo Trump sobre atacar el programa nuclear de Teherán, que sufrió importantes reveses en los ataques militares emprendidos por EU el año pasado. Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Antes de la guerra de junio, el país había enriquecido uranio hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico antes de alcanzar los niveles de grado armamentístico.

Los comentarios de Trump a favor de un posible fin del gobierno del ayatolá Ali Khamenei se producen pocas semanas después de que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, dijera que un posible cambio de poder en Irán sería "mucho más complejo" que el reciente esfuerzo del gobierno por derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El mes pasado, en una audiencia ante el Senado, Rubio señaló que con Irán "hablamos de un régimen que está en el poder desde hace mucho tiempo". "Así que eso va a requerir una gran reflexión cuidadosa, si esa eventualidad alguna vez se presenta", dijo el secretario.

Trump afirmó que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, está siendo enviado del mar Caribe a Oriente Medio para unirse a otros buques de guerra y activos militares que EU ha acumulado en la región . Trump había indicado que se planeaba otra ronda de conversaciones con los iraníes para esta semana, pero esas negociaciones no se materializaron, mientras uno de los principales responsables de seguridad de Teherán visitó Omán y Qatar e intercambió mensajes con los intermediarios estadounidenses.

"En caso de que no lleguemos a un acuerdo, lo necesitaremos", dijo Trump a los reportes sobre el segundo portaaviones. "Saldrá muy pronto", añadió. Las naciones árabes del golfo Pérsico han advertido ya que cualquier ataque podría derivar en otro conflicto en una región que aún se recupera de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Mientras tanto, los iraníes comienzan a cumplir el duelo de 40 días por los miles de fallecidos en la sangrienta represión de Teherán a las protestas a nivel nacional del mes pasado, lo que incrementa la presión interna que enfrenta la República Islámica, golpeada por las sanciones.

Trump propone un acuerdo

El Ford se unirá al USS Abraham Lincoln y a los destructores con misiles guiados que lo acompañan, que han estado en la región por más de dos semanas. Las fuerzas estadounidenses derribaron ya un dron iraní que se acercó al Lincoln el mismo día de la semana pasada en que Irán intentó detener un barco con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz. El viernes, en un diálogo con reporteros, Trump aún ofreció una esperanza moderada de que se pueda alcanzar un acuerdo con Irán.

"Dennos el acuerdo que debieron habernos dado la primera vez", dijo Trump, refiriéndose a la forma en que se puede evitar una acción militar estadounidense. "Si nos dan el acuerdo correcto, no lo haremos".

Esto supone un rápido cambio de rumbo para el Ford, que Trump envió del mar Mediterráneo al Caribe en octubre, mientras el gobierno reforzaba su enorme presencia militar en la antesala de la sorpresiva incursión del mes pasado, en la que Maduro fue capturado.

También parece contradecir las estrategias de seguridad nacional y defensa del gobierno de Trump, que priorizan el hemisferio occidental por encima de otras regiones del mundo. En respuesta a preguntas sobre el traslado del Ford, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que las fuerzas estadounidenses en América Latina seguirán "contrarrestando actividades ilícitas y actores malignos en el hemisferio occidental".

"Si bien la postura de fuerzas evoluciona, nuestra capacidad operativa no lo hace", dijo en un comunicado el coronel Emanuel Ortiz, portavoz del Comando Sur. Las "fuerzas permanecen plenamente listas para proyectar poder, defenderse y proteger los intereses de Estados Unidos en la región".

El grupo de ataque del Ford llevará a más de cinco mil soldados adicionales a Oriente Medio, pero pocas capacidades o armas que no existan ya dentro del grupo del Lincoln. Tener dos portaaviones duplicará el número de aeronaves y municiones disponibles para los planificadores militares y para Trump.

Dada la posición actual del Ford en el Caribe, es probable que pasen semanas antes de que llegue frente a la costa de Irán. Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a que acepte restringir su programa nuclear y, anteriormente, por la sangrienta represión de Teherán a las protestas, que tuvieron un alcance nacional.

Irán y EU mantuvieron conversaciones indirectas en Omán hace una semana, y Trump advirtió después a Teherán que no alcanzar un acuerdo con su gobierno sería "muy traumático" . Conversaciones similares sostenidas el año pasado finalmente se rompieron en junio, cuando Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán que incluyó el bombardeo de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes.

El USS Ford inició su despliegue a finales de junio de 2025, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Oriente Medio, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo.

El principal oficial de la Marina, el almirante Daryl Caudle, dijo a los reporteros el mes pasado que mantener al Ford más tiempo en el mar sería "altamente disruptivo" y que él era "un gran opositor a las extensiones".

Los portaaviones suelen desplegarse por seis o siete meses. "Cuando pasa de ese plazo, eso altera vidas, altera cosas... funerales que estaban planeados, matrimonios que estaban planeados, bebés que estaban planeados", dijo Caudle.

Señaló que extender el despliegue del Ford complicaría su mantenimiento y conservación al desajustar el calendario de reparaciones , añadir más desgaste y aumentar el número de equipos que necesitarán atención.

En comparación, el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower tuvo un despliegue de nueve meses en Oriente Medio en 2023 y 2024, cuando pasó gran parte de su tiempo enfrentándose a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen . El buque entró en mantenimiento a principios de 2025 según lo programado, pero superó con creces su fecha de finalización, prevista para julio, y permanece en el astillero hasta el día de hoy.

