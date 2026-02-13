Trump elogia operativo militar que logró la detención de Nicolás Maduro

Durante un evento en una base militar de Carolina del Norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes el operativo de las fuerzas especiales que, el pasado 3 de enero de 2026, logró la detención del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

En su discurso, el líder republicano alabó el trabajo de las tropas estadounidenses, destacando la rapidez y destreza con la que actuaron, y aseguró que ello permitió cumplir una misión que calificó como “nunca antes vista”.

“Lo que hicimos recientemente en Venezuela, nadie había visto algo así”, señaló el mandatario ante los agentes en la base de Fort Bragg.

Trump aseguró que el asalto, que supuso la infiltración de varios helicópteros de ataque y transporte militar en Caracas, “terminó, literalmente, en un minuto”.

“Todos huyeron. Y eso es lo que tenemos. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo, con diferencia”, afirmó Trump.

"Era una gran base, una de las más grandes de Suramérica, donde (Maduro) vivía, y en cuestión de minutos lo sacaron de allí en helicóptero. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché", siguió relatando el presidente estadounidense sobre el asalto a Fuerte Tiuna en la capital venezolana.

Maduro y la ex primera dama venezolana, Cilia Flores, fueron transportados ese mismo día a una prisión federal de Nueva York , donde aguardan juicio bajo acusaciones de narcoterrorismo y conspiración.

Trump volvió a hablar sobre el sistema armamentístico que ha dado en llamar el "descombulador" y que asegura es un desarrollo secreto que se empleó en la operación del 3 de enero.

"Hablan del descombobulador porque (las tropas venezolanas) nunca lograron disparar. El equipamiento (de defensa) ruso no funcionó. El equipamiento chino no funcionó. Todos intentan averiguar por qué no funcionó. Algún día lo descubrirán, pero no funcionó. Es agradable poder volar sin que te disparen", comentó el presidente.

Trump recordó a su vez que "tres pilotos de helicóptero estadounidenses "resultaron gravemente heridos en las piernas al aterrizar" y que hubo francotiradores apostados en estos helicópteros que neutralizaron las ametralladoras que hirieron a estos pilotos.

"Esos pilotos fueron increíbles y realmente valientes. Quizás vea a algunos de ellos muy pronto", añadió el magnate inmobiliario, que tenía previsto reunirse hoy, en compañía de la primera dama estadounidense, Melania Trump, con miembros de las fuerzas especiales que participaron en la operación y con familiares de los mismos.

