Trump elimina regulación de gases contaminantes

La revocación del dictamen de peligro aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitido en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son nocivos, es la más reciente de una serie de medidas del republicano contrarias a los esfuerzos para frenar el cambio climático.

La medida tiene, según Trump, el objetivo de ahorrar “billones de dólares” en costes a los fabricantes de automóviles, hasta ahora constreñidos por la regulación de 2009, y a los conductores estadounidenses, y se enmarca en una treintena de “acciones históricas” que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) quiere acometer para revisar las políticas sobre hidrocarburos y generación eléctrica.

Esta acción certifica nuevamente el desprecio de Trump por las políticas para luchar contra la crisis climática activadas por todos sus predecesores.

No es el primer paso que Trump da en ese sentido. En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, el magnate firmó una orden ejecutiva para retirar por segunda vez a EU, el segundo mayor emisor de gases contaminantes del mundo, del Acuerdo de París, suscrito por casi todos los países, para evitar que la temperatura media del planeta supere en más de 2 grados centígrados los niveles preindustriales.