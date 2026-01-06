Qatar se ofrece a mediar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Luego de que las fuerzas armadas de Estados Unidos intervinieran en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026 y capturaran a Nicolás Maduro, países de todo el mundo se han pronunciado al respecto. Entre quienes han emitido declaraciones se encuentra Qatar , quien se ofreció a mediar el conflicto entre ambas naciones .

Este martes, el país de Medio Oriente mostró disposición a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en Venezuela, al tiempo que hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo" tras el ataque militar.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la "plena disposición del Estado a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos .

Qatar llamó al diálogo

Asimismo, subrayó el compromiso de Qatar "de mantener los canales de comunicación con todas las partes interesadas", sin aportar más detalles sobre si se están produciendo contactos en estos momentos.

Al Ansari, además, hizo referencia al comunicado emitido el pasado sábado por Exteriores en el que Doha expresó su "profunda preocupación en los actuales desarrollos en la República Bolivariana de Venezuela", mientras que llamó a resolver las disputas "a través del diálogo, la contención y la desescalada" .

"El ministerio reafirma la posición del Estado de Qatar de defender la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios establecidos del derecho internacional, incluidas las obligaciones previstas en la Carta para resolver las controversias internacionales por medios pacíficos", añadió el portavoz.

A principios de diciembre, en medio de las creciente amenazas de Washington contra el Gobierno del presidente venezolano, Al Ansari ya anunció en un encuentro con la prensa internacional desde Doha que estaba "esperando" a que se le solicitara ejercer como mediador en la crisis.

