Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano ya está en camino y será 'fantástico' para Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que unos 50 millones de barriles de petróleo venezolano están “flotando” en grandes buques y que su llegada será “fantástica” para Venezuela, durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia, United States.

La declaración se produce en un contexto geopolítico complejo en el que la administración norteamericana ha buscado controlar y comercializar parte de los recursos energéticos de Venezuela tras los cambios recientes en el Ejecutivo de Caracas.

Según diversas fuentes, Washington ha establecido mecanismos para vender entre 30 y 50 millones de barriles almacenados en el país sudamericano , argumentando que los ingresos ayudarían a la reconstrucción económica de Venezuela y también a los intereses estadounidenses.

Acuerdos energéticos y tensiones geopolíticas

Estados Unidos considera que la venta de petróleo venezolano gestionada por su administración podría generar más de 10 mil millones de dólares al año en ingresos por exportaciones , según estimaciones del secretario de Energía estadounidense. Estos recursos, dijo el funcionario, servirían para impulsar la infraestructura energética y reconstruir sectores claves de la economía venezolana que han sufrido décadas de deterioro.

El plan incluye la movilización del crudo desde tanqueros hacia puertos estadounidenses, con el objetivo de venderlo “a precio de mercado”, según declaraciones previas del propio Trump y de su equipo. En redes sociales, el mandatario incluso aseguró que supervisará personalmente la administración de esos ingresos para “beneficiar tanto al pueblo de Venezuela como a los Estados Unidos”.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas y escepticismo tanto dentro como fuera de EU. Algunos analistas y opositores han cuestionado la legitimidad de dicho control sobre los recursos venezolanos sin un acuerdo claro con el gobierno bolivariano reconocido internacionalmente , así como la ausencia de un cronograma definido para la transición política en el país caribeño.

El trasfondo energético de Venezuela

Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con estimaciones que superan los 300 mil millones de barriles , lo que históricamente ha convertido al crudo en el principal motor de su economía.

Durante décadas, la industria petrolera venezolana ha sido objeto de interés global, no solo por su volumen sino también por los acuerdos estratégicos que Caracas mantuvo con países aliados. Iniciativas como Petrocaribe —que permitía suministrar crudo en condiciones favorables a naciones del Caribe y América Latina— marcaron un rol geopolítico activo de Venezuela en el pasado.

Tensiones regionales y reconfiguración de alianzas

La intervención de Estados Unidos en el sector energético de Venezuela se enmarca en un panorama de tensiones crecientes en la región, con presiones sobre países aliados de Caracas y sanciones económicas que han alterado las relaciones comerciales tradicionales.

Además, mientras Trump destaca el “beneficio” que representaría para Venezuela la llegada de estos barriles, hay quienes interpretan estas políticas como parte de una estrategia más amplia de reconfiguración geopolítica , que busca asegurar recursos estratégicos y limitarlos en manos de potencias rivales.

En medio de estas tensiones, la industria petrolera venezolana se encuentra en un punto crítico: por una parte, enfrenta décadas de subinversión y deterioro, y por otra, se presenta como pieza clave en planes de recuperación económica bajo un nuevo marco de cooperación con EU.

TG