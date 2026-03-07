Trump descarta apoyo a milicias kurdas en guerra contra Irán

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que no respaldará una posible incursión de milicias kurdas en Irán ni la creación de una zona autónoma kurda , al considerar que su participación podría complicar aún más el conflicto armado en la región.

Ante medios de comunicación, el mandatario explicó que, aunque su Gobierno mantiene una relación cercana con el pueblo kurdo, ha optado por no involucrarlos en las hostilidades actuales. Señaló que la decisión busca evitar un incremento en la violencia, así como un mayor número de víctimas y una escalada en la inestabilidad regional.

"No estamos buscando que los kurdos entren. Somos muy amigos de los kurdos, como saben, pero no queremos hacer la guerra más compleja. He descartado eso", afirmó el presidente ante los medios.

Trump apuntó que los kurdos han mostrado disposición para movilizarse, pero que él mismo les ha pedido mantenerse al margen.

"No quiero ver a los kurdos salir heridos o ser asesinados", añadió el líder republicano y dijo que el escenario bélico actual es "lo suficientemente complicado" sin involucrar a nuevos actores étnicos o regionales.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

La primera semana de ataques de Estados Unidos ha resultado en más de 3 mil objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

De acuerdo con Irán, al menos mil 332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP