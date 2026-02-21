Trump anuncia que aumentará el arancel global; así quedará

Donald Trump anunció este sábado 21 de febrero que aumentará el arancel global de Estados Unidos: quedará del 10% al 15% con efecto inmediato, tras el importante revés que la Corte Suprema le propinó ayer viernes a su agresiva política comercial, considerada en gran medida ilegal.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%", escribió en su red Truth Social.

Truth Social / @realDonaldTrump

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF