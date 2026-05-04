Un crucero holandés con alrededor de 150 pasajeros a bordo yacía a la espera de ayuda la mañana de este lunes frente a la costa de Cabo Verde, en el océano Atlántico, después de que un presunto brote de hantavirus matara a tres personas a bordo y dejara al menos a otras tres gravemente enfermas, según informaron la Organización Mundial de la Salud y el operador del barco.

El MV Hondius, que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina hacia la Antártida y luego a varias islas aisladas del Atlántico Sur, solicitó ayuda a las autoridades sanitarias locales tras llegar a Cabo Verde, frente a la costa de África occidental. Sin embargo, no se permitió desembarcar a nadie.

Un hombre holandés de 70 años, quienpresentó fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, fue la primera víctima, este murió a bordo mientras el barco se encontraba cerca del territorio británico de Santa Elena, a unos mil 900 kilómetros de la costa africana, señaló el Departamento de Salud de Sudáfrica. Su cuerpo fue desembarcado allí y está a la espera de repatriación. Su esposa, de 69 años, fue trasladada a Sudáfrica, pero se desplomó en un aeropuerto de Johannesburgo y murió en un hospital cercano, agregó el departamento.

Posteriormente, el barco navegó hacia la isla Ascensión, otro enclave aislado del Atlántico a unos mil 300 kilómetros al norte, donde un hombre británico fue desembarcado. Más tarde dio positivo por hantavirus, una infección rara transmitida por roedores que puede causar una enfermedad respiratoria grave o fiebre hemorrágica, indicó el departamento de salud.

El paciente se encuentra en estado crítico y permanece en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, donde está aislado, informaron las autoridades.

La tercera muerte no ha sido identificada públicamente, pero el cuerpo sigue a bordo del barco, señaló el operador del crucero. La OMS indicó que los otros cinco casos también parecían ser de hantavirus, aunque no habían sido confirmados.

No estaba claro cuándo murieron las víctimas. Un sitio web de tráfico marítimo indicó que el barco salió de la isla Ascensión el 27 de abril rumbo a Cabo Verde, a unos 2 mil 700 kilómetros al norte.

La situación médica del crucero en el Atlántico es “grave”

Dos miembros de la tripulación que aún permanecían a bordo del Hondius necesitaban atención médica urgente, informó en un comunicado la empresa operadora con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.

Oceanwide señaló que estaba gestionando una “situación médica grave” en el barco, pero no ofreció detalles ni indicó si los pasajeros estaban siendo puestos en cuarentena.

“Las autoridades sanitarias locales han visitado el buque para evaluar el estado de las dos personas con síntomas”, declaró la compañía de cruceros a última hora del domingo. “Aún no han tomado una decisión respecto al traslado de estas personas para recibir atención médica en Cabo Verde”.

La Organización Mundial de la Salud anunció que estaba trabajando con las autoridades locales y los operadores del barco para realizar una “evaluación completa del riesgo para la salud pública” e intentaba coordinar la evacuación de las dos personas enfermas.

“Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas más pruebas de laboratorio e investigaciones epidemiológicas”, indicó la OMS. “Se está proporcionando atención médica y apoyo a pasajeros y tripulación. También continúa la secuenciación del virus”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos confirmó que dos de las víctimas eran holandesas y señaló que también estaba explorando las posibilidades de evacuar a algunas personas del barco.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus, presentes en todo el mundo, constituyen una familia de virus que se transmiten principalmente por contacto con la orina o las heces de roedores infectados, como ratas y ratones. Llamaron la atención después de que Betsy Arakawa, esposa del fallecido actor Gene Hackman, muriera por una infección de hantavirus en Nuevo México el año pasado. Hackman falleció aproximadamente una semana después en su casa a causa de una enfermedad cardíaca.

En muy contados casos, las infecciones por hantavirus pueden transmitirse entre personas, indicó la OMS. No existe un tratamiento específico ni una cura, pero la atención médica temprana puede aumentar la probabilidad de supervivencia.

Los hantavirus causan dos síndromes graves, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos: el síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta a los pulmones, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta a los riñones. Los CDC señalan que la enfermedad pulmonar se observa con mayor frecuencia en infecciones por hantavirus en las Américas.

“Aunque es grave en algunos casos, no se transmite fácilmente entre personas”, señaló el doctor Hans Henri P. Kluge, director regional para Europa de la OMS, en un comunicado. “El riesgo para el público en general sigue siendo bajo. No hay necesidad de pánico ni de restricciones de viaje”.

El Departamento de Salud de Sudáfrica indicó que el barco había salido de Ushuaia, en el sur de Argentina, para un crucero que incluía visitas a la Antártida, las Islas Malvinas, Georgia del Sur y otras islas aisladas del Atlántico Sur.

Aunque las autoridades no ofrecieron información sobre la posible fuente del presunto brote, un brote previo de hantavirus en el sur de Argentina en 2019 causó la muerte de al menos nueve personas. Esto llevó a un juez a ordenar que decenas de residentes de un pueblo remoto permanecieran en sus casas durante 30 días para frenar la propagación.

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, por su parte, realizaba rastreo de contactos en la región de Johannesburgo para determinar si otras personas en el país estuvieron expuestas a los pasajeros infectados del crucero. La mujer de 69 años que murió intentaba tomar un vuelo de regreso a los Países Bajos cuando se desplomó en el aeropuerto.

“No hay necesidad de entrar en pánico”, indicó el Departamento de Salud de Sudáfrica, que añadió que la OMS estaba “coordinando una respuesta multinacional con todas las islas y países afectados para contener una mayor propagación de la enfermedad”.

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AO

