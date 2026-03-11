Alemania y Austria recurren a reservas estratégicas para estabilizar el mercado petrolero

Alemania y Austria anunciaron que pondrán en el mercado parte de sus reservas estratégicas de petróleo, luego de que la Agencia Internacional de la Energía solicitara a sus países miembros liberar hasta 400 millones de barriles. La medida busca contener el aumento en los precios de la energía provocado por el conflicto bélico en Irán.

A esta estrategia también se sumará Japón, cuyo gobierno informó que comenzará a liberar parte de sus reservas petroleras a partir del próximo lunes, como parte del esfuerzo internacional para estabilizar el mercado energético.

La mayor liberación colectiva previa de existencias de emergencia por parte de países miembros de la AIE fue de 182 millones 7 mil de barriles, tras el shock energético provocado por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Los miembros de la AIE tienen actualmente más de un millón 200 mil de barriles de existencias públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de existencias de la industria que se mantienen por obligación gubernamental.

En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán ha atacado buques comerciales en todo el golfo Pérsico, intensificando una campaña de presión sobre la región rica en petróleo a medida que aumentan las preocupaciones energéticas mundiales. En la práctica, Irán ha detenido el tráfico de carga en el estrecho de Ormuz, por el que pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo desde el golfo Pérsico hacia el océano Índico.

También ha atacado campos petrolíferos y refinerías en naciones árabes del Golfo, con el objetivo de generar suficiente daño económico mundial para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Los ministros de Energía del G7 anunciaron el martes que apoyaban en principio "la implementación de medidas proactivas para abordar la situación, incluido el uso de reservas estratégicas".

Según la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados están actualmente a menos del 10% de los niveles previos a la guerra.

