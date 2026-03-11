José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast juró el miércoles como nuevo presidente de Chile en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de la costera ciudad de Valparaíso.

En el acto oficial estuvieron decenas de presidentes y líderes de Estado, entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el rey Felipe VI de España.

"Sí, juro", dijo Kast ante la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia.

Fundador del Partido Republicano, Kast se impuso a la candidata oficialista Jeannette Jara con casi el 60% de los votos de un electorado atraído por sus promesas de implementar un gobierno de emergencia para dar batalla al crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que ha azotado a Chile en los últimos años.

La investidura de Kast, un abogado católico de 60 años y uno de los principales rostros de la extrema derecha latinoamericana, marca el giro más acentuado hacia la derecha en Chile desde el fin de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y pone fin a la tendencia de gobiernos de centroderecha y centroizquierda que se han alternado en el poder desde entonces.

