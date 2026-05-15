Tribuna segura: Argentina prohibirá a deudores alimentarios entrar a estadios

Ir al estadio ya no dependerá solo de tener boleto. El Gobierno argentino anunció que las personas registradas como deudores de pensión alimentaria no podrán ingresar a partidos de fútbol, una decisión que busca presionar el cumplimiento de obligaciones hacia menores de edad.

La medida fue oficializada este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y modifica el funcionamiento del programa Tribuna Segura.

Con este cambio, las restricciones para entrar a espectáculos futbolísticos ya no solo aplicarán a personas vinculadas con violencia o delitos en estadios, sino también a quienes incumplan el pago de cuotas alimentarias establecidas judicialmente para sus hijos menores de edad.

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Qué cambia con la nueva resolución

La nueva normativa incorpora a los llamados “alimentantes morosos” dentro del sistema nacional de control de acceso a estadios. Según el texto oficial, podrán ser rechazadas en los ingresos aquellas personas que:

Estén inscritas en un Registro Público de Alimentantes Morosos

Tengan adeudos totales o parciales de pensión alimentaria

Continúen bajo esa condición al momento del evento deportivo

La resolución establece que la prohibición seguirá vigente mientras permanezca activa la situación que originó la inscripción en dichos registros. De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida podría impactar aproximadamente a 13 mil personas en Argentina.

“El que no cumple con sus hijos, afuera”

La decisión fue respaldada públicamente por Alejandra Monteoliva, quien difundió el anuncio en la red social X.

“Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas”, escribió la funcionaria.

Y agregó:

“El que no cumple con sus hijos, afuera”.

El mensaje rápidamente generó debate en redes sociales y medios argentinos, donde usuarios discutieron el alcance de la medida y su posible impacto como herramienta de presión social.

Cómo funcionará el control en los estadios

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La restricción se integrará al sistema ya existente de Tribuna Segura, un programa utilizado en Argentina para supervisar el ingreso a partidos de fútbol y otros espectáculos deportivos.

Hasta ahora, el sistema se enfocaba principalmente en:

Personas imputadas o condenadas por delitos relacionados con el fútbol

Individuos involucrados en hechos violentos

Personas consideradas riesgosas para la seguridad pública

Participantes en disturbios o alteraciones del orden público

Con la nueva resolución, los registros de deudores alimentarios pasarán a formar parte de las bases de datos utilizadas durante los controles de acceso. Eso significa que, al intentar ingresar al estadio, el sistema podrá detectar automáticamente si la persona tiene restricciones vigentes.

Una medida que ya existía en algunas provincias

Aunque la decisión ahora se aplicará a nivel nacional, algunas jurisdicciones argentinas ya utilizaban mecanismos similares. En ciertos distritos, las autoridades habían comenzado a restringir actividades recreativas o trámites administrativos a personas registradas como deudores alimentarios.

Sin embargo, esta es una de las primeras veces que la restricción se incorpora directamente a un programa nacional de seguridad deportiva. El objetivo, según las autoridades, es fortalecer el cumplimiento de obligaciones familiares mediante medidas de presión social y administrativa.

La decisión también refleja la enorme importancia cultural que tiene el fútbol en Argentina. Para millones de personas, asistir al estadio representa una actividad emocional y social profundamente arraigada, por lo que limitar ese acceso puede convertirse en un mecanismo de fuerte impacto.

Especialistas consideran que este tipo de medidas buscan generar consecuencias visibles para quienes incumplen obligaciones judiciales relacionadas con la manutención de menores.

Mientras algunos usuarios celebraron la medida como una forma de priorizar los derechos de los menores, otros cuestionaron si el acceso a espectáculos deportivos debe utilizarse como herramienta de sanción indirecta.

También surgieron debates sobre privacidad, proporcionalidad y posibles ampliaciones futuras del sistema de restricciones. Lo cierto es que la resolución marca un cambio importante en el funcionamiento de Tribuna Segura y en la relación entre justicia familiar y espectáculos deportivos en Argentina.

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