Trump aprecia coordinación con Sheinbaum, pero exige más contra cárteles: Karoline Leavitt

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes 4 de noviembre que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está satisfecho con la coordinación que le ofrece su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y recordó que siguen presionando a México para que haga "más" en la lucha contra los cárteles.

"En cuanto a Claudia Sheinbaum y la relación del presidente con ella, creo que él (Trump) la respeta mucho como Presidenta de México y también aprecia mucho la coordinación que ella ha proporcionado a la administración", dijo Leavitt en rueda de prensa, preguntada sobre el trabajo de la Mandataria mexicana respecto a los cárteles.

"Puedo hablar en nombre del presidente y decir que estamos presionando continuamente a México para que haga más por combatir el tráfico de drogas y los cárteles de la droga dentro de su país, y estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos", añadió.

La vocera fue interpelada después de que la cadena NBC asegurara ayer lunes que Trump estaba planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de cárteles de la droga en territorio mexicano como parte de su campaña contra el crimen organizado en el Caribe y el Pacífico.

Esta misión involucraría drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y capos de los cárteles, pero no tendría como objetivo socavar al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, según funcionarios gubernamentales citados por la cadena.

Sheinbaum, por su parte, afirmó hoy martes que este supuesto plan "no va a ocurrir".

"No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado (Marco Rubio). Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento", aseguró Sheinbaum durante "La Mañanera del Pueblo" hoy en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

Asimismo, la Mandataria afirmó que el estadounidense se ha ofrecido a enviar tropas para luchar contra la delincuencia y que ella siempre se ha negado.

Leavitt también condenó "la violencia política" en relación con el supuesto asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán, México), Carlos Manzo, quien perdió la vida el sábado tras un evento público.

"Condenamos toda violencia política en cualquier lugar y en todas sus formas", declaró.

