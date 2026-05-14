Durante la cumbre de este jueves 14 de mayo, el presidente chino, Xi Jinping, situó a Taiwán como "el asunto más importante" de la relación bilateral y advirtió a Trump de que una "mala gestión" de la cuestión podría llevar a China y Estados Unidos al "choque" o incluso al "conflicto", según la agencia estatal Xinhua.

China busca la “reunificación” idealmente pacífica

Xi afirmó que la "independencia taiwanesa" y la paz en el estrecho de Formosa son "incompatibles", aunque de momento no hay constancia en los comunicados de una respuesta directa de Trump a las advertencias, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi lo presionaría para limitar las ventas de armas a la isla autogobernada, cuya soberanía reclama China.

El gobierno de China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y busca la "reunificación", idealmente pacífica, pero sin descartar el uso de la fuerza. Aunque Washington no reconoce oficialmente a Taiwán como país, le vende armamento y es el principal respaldo externo de la isla.

La política de EU sobre Taiwán

Antes de su viaje a China, Trump dijo que discutiría con Xi la venta de armamento a Taiwán, a pesar de que la política de Washington desde la década de 1980 ha sido la de no consultar con Pekín la transferencia de armamento defensivo para la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que la política de la Casa Blanca respecto a la cuestión de Taiwán no ha cambiado tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

"La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy", aseguró en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín.

Rubio, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente en su viaje, desveló que China planteó el asunto de Taiwán: "El tema fue planteado. Ellos siempre lo plantean por su parte". Y añadió: "Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a los demás temas".

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AS