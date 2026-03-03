Trump afirma que pronto habrá respuesta por ataque en la Embajada de EU en Riad

El presidente Donald Trump aseguró este martes que “pronto” se conocerá la respuesta de Estados Unidos tras el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, capital de Arabia Saudita.

En declaraciones a la corresponsal Kellie Meyer, del medio digital NewsNation, el mandatario adelantó que la represalia llegará en breve, aunque evitó ofrecer detalles sobre la naturaleza de las acciones que podría emprender su administración.

Meyer señaló en su cuenta de X que Trump no descartó el despliegue de tropas sobre el terreno, pero precisó que esto ocurriría “solo si es necesario”. Asimismo, el presidente evitó especificar qué tipo de movimientos por parte de Irán detonarían una intervención militar directa.

De acuerdo con información difundida por CNN, el ataque contra la sede diplomática habría sido perpetrado por dos drones de origen iraní. Diversos medios locales reportaron que la Embajada estadounidense confirmó que no se registraron personas heridas durante el incidente.

El atentado ocurrió pocas horas después de que el Departamento de Estado recomendara a los ciudadanos estadounidenses en catorce países de la región —entre ellos Jordania y Líbano— abandonar la zona mientras existieran vuelos comerciales disponibles.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que continuaron los ataques contra posiciones estadounidenses en distintos puntos de Medio Oriente. Según su comunicado, una decena de drones impactaron la base naval estadounidense Arifjan, en Kuwait, mientras que otro ataque se dirigió a “uno de los puntos de concentración” de estadounidenses en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Desde el lunes, la Administración Trump había adelantado que mantendrá la ofensiva contra Irán durante las próximas semanas, sin precisar el tipo de acciones que serán implementadas, en un contexto de creciente tensión en la región.

MF