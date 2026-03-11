Trump afirma que la guerra contra Irán está ganada, aunque prevé que continúe

El presidente de Donald Trump afirmó este miércoles, sin presentar evidencias, que la guerra contra Irán “está ganada”, aunque dejó entrever que el conflicto podría prolongarse por algún tiempo, sin precisar cuánto.

"La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump ante medios de comunicación a su llegada a Washington, D.C. al ser cuestionado sobre el estado de la guerra contra Irán. El mandatario regresaba de participar en un mitin republicano en el estado de Kentucky y añadió que, aun si el conflicto se considera ganado, eso no implica que vaya a concluir de inmediato.

Horas antes, el mandatario había calificado el conflicto como ganado durante una intervención de cerca de 60 minutos en un mitin del Partido Republicano realizado en una localidad al norte de Kentucky.

Durante ese evento, Trump afirmó ante sus simpatizantes que toda la armada iraní ha "desaparecido". También sostuvo que las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron 58 embarcaciones iraníes en las últimas 72 horas, aunque por la mañana había mencionado que el número de naves destruidas ascendía a 60.

Desde el inicio de la operación Furia Épica, el 28 de febrero, Estados Unidos afirmó haber atacado más de 5 mil 500 objetivos dentro de Irán, incluidos más de 60 barcos de guerra y buques dedicados a la colocación de minas en torno al estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Comando Central estadounidense.

Por su parte, Irán ha lanzado ataques con misiles, drones y cohetes contra posiciones y activos en la región, incluyendo instalaciones con presencia estadounidense y cargueros en el Golfo, en lo que Teherán describe como respuestas a las ofensivas norteamericanas.

