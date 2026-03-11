VIDEO | Abogada de Colombia se lanza a candidata presidencial como 'La Casa de Papel'

Sondra Macollins Garvin, una abogada colombiana lanzó este miércoles su candidatura para la presidencia de Colombia, y aunque es prácticamente un desconocida entre los demás candidatos, lo que llamó la atención de su campaña promocional fue que está inspirada en la serie española “La Casa de Papel”.

Macollins llegó a la sede principal en Bogotá de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizadora de las elecciones, vestida con el traje rojo y con la mascara blanca de “V for Vendetta” que caracterizan a los personajes principales de la serie producción de Netflix.

FACEBOOK/Sondra Macollins Garvin

La acompañaban el también abogado, Leonardo Karam Helo como su fórmula vicepresidencial, y un numeroso grupo de personas que de igual forma que ella portaban el mismo disfraz.

“¡Nuestra candidatura a la presidencia 2026 es oficial! Estoy feliz de anunciar este camino en el que le devolvemos el poder a la gente, y entre todos los que somos anónimos, nos abrimos un camino para construir una Colombia mejor” comenta la candidata.

FACEBOOK/Sondra Macollins Garvin

La razón por la cual haya usado “La Casa de Papel” como referencia para su campaña estaría relacionada con representar a los ciudadanos anónimos.

"Hoy la gente, los invisibles, los anónimos, estamos presentando nuestro nombre para regresarle el poder a la gente", declaró

Las propuestas de Sondra se centran en temas de derechos humanos, seguridad y justicia, haciendo un amplio énfasis en los delitos que se relacionan en el espacio digital y en las calles.

A pesar de la forma llamativa en la Macollins y su equipo presentaron la candidatura esta no alcanza ni el 1% en en las encuestas de intención de voto. Además que no está exenta de criticas y polémicas, pues ha defendido judicialmente a personalidades que cometieron delitos y tienen antecedentes penales como al estafador David Murcia Guzmán, a Carlos Lehder un exnarcotraficante miembro del Cartel de Medellin, y a los exmilitares colombianos que participaron en el magnicidio de 7 de julio de 2021.

