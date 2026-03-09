Trump sugiere que Cuba podría enfrentar una toma de control amistosa de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes la posibilidad de que su país impulse una “toma de control amistosa” de Cuba, en medio de la crisis que enfrenta la isla tras el bloqueo de petróleo impuesto por Washington.

Durante una conferencia de prensa realizada en Miami, el mandatario afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con representantes del gobierno cubano, aunque esta versión ha sido negada en reiteradas ocasiones por autoridades de La Habana. En ese contexto, Trump señaló que podría producirse “una toma de control amistosa”.

"O puede que no sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", añadió el republicano.

El presidente estadounidense también sostuvo que durante años el gobierno cubano se sostuvo gracias al apoyo de Venezuela, particularmente a través del suministro energético, pero aseguró que esa situación ya no existe.

"El régimen Castro ha sido brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven de Venezuela. Venezuela no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. No sobrevivían sin Venezuela, no podrían haberlo logrado y les hemos cortado todo. Así que sí, van a hacer un trato o nosotros lo arreglaremos con igual facilidad", explicó el presidente.

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Washington en enero, el Gobierno Trump cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana y ha amenazado con imponer aranceles a todo país que envíe petróleo a la isla, lo que está estrangulando seriamente su economía.

En las últimas semanas Trump ha dicho varias veces que el Gobierno cubano está a punto de colapsar y ha mencionado la posibilidad de llevar a cabo una "toma de control amistosa".

El mandatario también consideró hoy que Marco Rubio "está haciendo un gran trabajo" con Cuba, que "será recordado como el mejor secretario de Estado de la historia" y que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían en él.

YC