El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la tormenta tropical Melissa continúa en desarrollo y podría convertirse en huracán mayor (categoría 3 o 4) durante el fin de semana. Su lento desplazamiento aumenta el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones en varias zonas del Caribe, especialmente en Jamaica, Haití y la República Dominicana.

Actualmente, Melissa avanza hacia el nor-noroeste a unos 4 km/h, con vientos sostenidos de 75 km/h y ráfagas más intensas. Se espera que durante los próximos días mantenga un movimiento lento hacia el norte y luego gire al oeste, acercándose a Jamaica y al suroeste de Haití.

Los modelos meteorológicos prevén una intensificación gradual, con posibilidad de que el sistema alcance categoría de huracán en las próximas 48 horas y huracán mayor hacia el final del fin de semana.

El NHC advierte que el ciclón podría generar precipitaciones torrenciales sobre el sur de Haití, el sur de la República Dominicana y el este de Jamaica, con acumulaciones localmente muy elevadas hasta el domingo 26 de octubre. Estas lluvias podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra peligrosos.

Aunque aún existe incertidumbre en la trayectoria y velocidad del sistema, los expertos subrayan que Melissa representa una amenaza significativa para el Caribe occidental durante los próximos días.

SV