Este viernes, la tormenta tropical "Melissa" se ubica 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y debido a sus efectos, el gobierno del país caribeño ha reportado el fallecimiento de 3 personas, mientras que otras 10 han resultado heridas.

La Dirección de Protección Civil (DPC) advirtió además de abundantes lluvias y riesgo de inundaciones durante las próximas horas en varios departamentos de la nación insular, que registra en varias zonas inundaciones, deslizamiento de tierra y caída de árboles.

El pasado jueves, 2 personas fallecieron en un deslizamiento de tierra ocurrido en Fontamara , situada a la entrada sur de Puerto Príncipe , en el departamento del Oeste; el día anterior un hombre murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot , en el departamento del Sudeste.

" Estos sucesos se producen en un contexto de lluvias prolongadas e inestabilidad meteorológica, que aumentan el riesgo de deslizamientos de tierra y caída de árboles, especialmente en los departamentos del Gran Sur y del Oeste ", señalo Protección Civil en un informe sobre la situación relacionada con "Melissa".

En Praville , departamento de Artibonite, a unos 100 km al norte de la capital, un muro se derrumbó y dejó 5 personas heridas —entre ellos una adolescente de 14 años— que están en condiciones graves.

Estos 5 heridos se suman a un número similar reportado el jueves, 2 de ellos de gravedad, a causa de las inundaciones en varios departamentos del país, extremadamente vulnerable a los desastres naturales.

Los departamentos del sudeste, del sur, de Nippes, de Grand'Anse y del oeste se encuentran en alerta naranja por ciclón.

" La tormenta tropical ‘Melissa’ ha provocado lluvias abundantes en algunas regiones de Haití. En estas circunstancias, las autoridades meteorológicas advierten de un riesgo importante de inundaciones durante la semana ", se lee en un informe de la DPC.

La crecida del río Saint Martin, provocada por las fuertes lluvias, ha destruido un puente en Sainte Suzanne, al noreste del país, mientras que varias viviendas han quedado destruidas o dañadas en Port-de-Paix, en el noreste.

