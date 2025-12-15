Tiroteo masivo en la playa Bondi, Sidney deja al menos 16 muertos

Dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración de Hanukkah en la playa Bondi de Sidney, Australia, matando al menos a 16 personas, incluida una menor de edad, en lo que el primer ministro Anthony Albanese calificó como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación.

La masacre en una de las playas más populares de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos incidentes y el tiroteo de ayer estuvieran relacionados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado, de 50 años, fue abatido por la Policía. El otro agresor, su hijo de 24 años, resultó herido y estaba siendo atendido en un hospital, dijo Mal Lanyon, comisionado de Policía del Estado de Nueva Gales del Sur.

La Policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero Lanyon dijo que las autoridades no tenían indicios de un ataque planificado.

Los fallecidos tenían entre 10 y 87 años, informó el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. Al menos otras 38 personas resultaron heridas en el ataque.

“Lo que vimos fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas en un lugar icónico de Australia, la playa Bondi, que se asocia con la alegría, con reuniones familiares y con celebraciones”, declaró Anthony Albanese.

“Está para siempre manchado por lo que ha ocurrido”, subrayó.

La Policía prometió una investigación “exhaustiva”, dijo Lanyon. Las autoridades no estaban buscando a nadie más en relación con la masacre.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa Bondi, incluyendo cientos que se habían reunido para un evento llamado Hanukkah Junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de ocho días de Hanukkah.

Jabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Jabad de Bondi y un organizador clave del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó la muerte de un ciudadano israelí, pero no dio más detalles.

Las autoridades australianas no han revelado públicamente el nombre de ninguna de las víctimas. Los agresores tampoco han sido identificados oficialmente.

Sobreviviente del 7 de octubre resulta herido

Un sobreviviente de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel resultó herido en el atentado cometido durante la celebración de una festividad judía en la playa de Bondi, en Sidney, Australia, que dejó al menos 16 muertos.

Se trata de Arsen Ostrovsky, abogado internacional especializado en derechos humanos, quien figura entre las 39 personas hospitalizadas tras el tiroteo durante un evento de Hanukkah en Bondi Beach. Ostrovsky fue reconocido por The Jerusalem Post como uno de los 50 líderes judíos más influyentes del mundo.

En su cuenta de X escribió: “Sobreviví el 7 de octubre. Nunca pensé que vería esto en Australia. La bala rozó mi cabeza. Los médicos dijeron que sobreviví de milagro, pero que me recuperaré. Esta noche es la primera noche de Hanukkah. Las fuerzas de la oscuridad y el odio nunca triunfarán. Prevaleceremos”.

Visiblemente conmocionado y con sangre en la cabeza, Ostrovsky habló con Channel 9 News mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas en la playa. Allí contó que se encontraba en Sidney desde hacía apenas dos semanas para colaborar en la lucha contra el antisemitismo, en un contexto de ataques reiterados contra la comunidad judía en Australia durante el último año.

“Vinimos aquí hace solo dos semanas para combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los responsables”, sostuvo.

En este sentido, el abogado también describió el horror vivido durante el ataque: “Vi a niños cayendo al suelo, vi ancianos, vi sangre frente a mí, vi gente herida. Mi única preocupación era saber dónde estaban mis hijos, mi esposa, mi familia”.

“El 7 de octubre fue la última vez que vi algo así. Nunca pensé que volvería a verlo, y menos en Australia”.

