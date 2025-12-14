El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó este domingo al presidente electo José Antonio Kast tras la confirmación de su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A través de redes sociales reconoció el resultado y reafirmó su compromiso con las instituciones democráticas del país.

En su cuenta oficial en la red social X, Boric reiteró que la jornada electoral fue un ejercicio de participación ciudadana y una demostración de la fortaleza del sistema electoral chileno , valorando la legitimidad del proceso y el papel de los votantes.

Destacó que en Chile "la ciudadanía decide libre e informadamente" y subrayó que la democracia es una tradición que debe ser cuidada por todos los actores políticos.

El mandatario señaló que, independientemente del signo político del candidato ganador, la institucionalidad chilena respetará el proceso y el resultado.

Además, Boric enfatizó que tanto la candidata derrotada, Jeannette Jara, como Kast tendrán el respaldo del Estado para llevar a cabo la transición de mando de forma ordenada y pacífica.

En sus publicaciones, el jefe de Estado transmitió la idea de que el proceso electoral, desde la primera hasta la segunda vuelta, puso de manifiesto una democracia sana y participativa.

Boric reconoce triunfo de Kast tras llamada telefónica



El presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó a José Antonio Kast por su victoria electoral y destacó la responsabilidad que implica el cargo. Durante una llamada, expresó: "Le presento mis felicitaciones por haber…

También hizo un llamado a mantener el respeto mutuo entre las fuerzas políticas y a seguir construyendo un país unido pese a las diferencias ideológicas.

Finalmente, dio a conocer que realizó la tradicional llamada al nuevo Presidente electo; lo felicitó y también lo invitó el lunes a las 11:30 al Palacio de La Moneda.

Los mensajes de Boric se producen en el contexto de un resultado que marcó un giro significativo en la política chilena, con el triunfo de Kast sobre la izquierdista Jeannette Jara, en lo que fue uno de los comicios más polarizados de las últimas décadas.

