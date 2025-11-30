El pasado miércoles 26 de noviembre, en Washington D. C., se registró un tiroteo que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos, de los cuales uno falleció.

Tras el ataque, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que el sospechoso se radicalizó en Estados Unidos. El tiroteo ocurrió en una zona cercana a puntos clave de seguridad en la capital, como la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut.

Presunto culpable es ciudadano afgano

Autoridades señalan que el presunto responsable es un ciudadano afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwal, se radicalizó “desde que llegó a este país”, a través de “conexiones en su comunidad y en su estado de origen”, informó Noem en una entrevista para el programa Meet the Press de NBC News.

La funcionaria añadió que las autoridades continuarán contactando a personas que tuvieron algún tipo de relación con él, así como a sus familiares.

Lakanwal formó parte de una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán. En 2021, tras el retiro de las tropas estadounidenses, fue trasladado a Estados Unidos bajo el programa Operation Allies Welcome.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó hoy en una entrevista con Fox News que dicha iniciativa —implementada durante el Gobierno del expresidente Joe Biden— realizaba “una investigación mínima o escasa” sobre quienes eran seleccionados para ingresar al país.

“Sabemos que el tirador que disparó contra nuestros guardias nacionales en Washington D. C. el día antes de Acción de Gracias se radicalizó. Esta persona no debería haber estado en nuestro país”, señaló Bondi.

Lakanwal, quien fue trasladado a un hospital tras ser detenido durante el tiroteo, enfrentará cargos por homicidio en primer grado, luego de que una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleciera.

Bondi adelantó el pasado jueves que la Justicia estadounidense también podría imputarle cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte.

En cuanto al segundo agente herido, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece hospitalizado en estado crítico.

