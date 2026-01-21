Temporal Harry provoca víctima mortal y graves afectaciones en Grecia

Un fallecido, inundaciones y múltiples afectaciones a la vida cotidiana dejó la borrasca Harry a su paso por el sur de Europa. Mientras en Grecia e Italia se activaron evacuaciones preventivas y el cierre de centros educativos, Portugal se prepara ahora para la llegada de Ingrid, un nuevo sistema meteorológico que avanza desde el Atlántico y amenaza con prolongar el periodo de inestabilidad en la región.

En Grecia, el fenómeno se manifestó con lluvias torrenciales, nevadas y fuertes rachas de viento que impactaron severamente a distintas zonas del país, incluida Atenas, donde se registraron anegaciones en calles y vialidades. Las autoridades emitieron alerta roja en gran parte del territorio ante el riesgo de nuevos incidentes.

El temporal cobró la vida de un elemento de la Guardia Costera en la localidad de Paralio Astros, en la península del Peloponeso. De acuerdo con autoridades griegas, el agente acudió al puerto junto con otros compañeros para asegurar embarcaciones ante el fuerte oleaje, con el fin de evitar que fueran arrastradas o se hundieran.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa exacta de su fallecimiento. Las primeras versiones señalan que pudo haber muerto por ahogamiento o tras golpearse contra rocas sumergidas en la base del muelle, en medio de las condiciones adversas generadas por el temporal.

En Atenas, dos estaciones del metro tuvieron que cerrar tras ser inundadas, mientras que en los suburbios de Glyfada, Voula y Vouliagmeni, situados a unos 14 kilómetros al este del centro de la capital, varias calles se convirtieron en ríos que arrastraron coches e inundaron sótanos y tiendas.

Los Bomberos recibieron unas 190 llamadas solo en la región capitalina de Ática para drenar espacios internos inundados o trasladar árboles caídos por el viento.

Protección Civil había enviado desde la mañana avisos de emergencia a los residentes de la Ática (centro), la isla de Eubea, la región de Beocia (centro) y el Peloponeso (sur), instándoles a "reducir sus desplazamientos" a los mínimos posibles.

En el Peloponeso, donde los vientos son especialmente fuertes, se cancelaron varias conexiones de tren.

Ática, el Peloponeso, Grecia Central, Macedonia Occidental, Tesalia y las islas del Egeo norte han activado la alerta roja.

Importantes inundaciones se registraron también en la región de Corinto, situada unos 80 kilómetros al suroeste de Atenas, y especialmente en Korfos, un poblado costero de 300 habitantes, que se ha visto totalmente anegado.

En Grecia central, las fuertes nevadas han dejado varios pueblos en las montañas incomunicados, mientras que también se vistieron de blanco los alrededores de Salónica (norte), la segunda ciudad del país, sin que se reportaran mayores problemas.

En Italia, evacuaciones y cierre de colegios

Mientras, en Italia la evacuación de decenas de familias y el cierre de colegios en varias provincias del sur del país, que mantiene en alerta roja zonas de Calabria, Sicilia y Cerdeña.

Los avisos de máximo nivel permanecen activos en varios lugares de estas tres regiones, donde las lluvias torrenciales y vientos de hasta 120 kilómetros por hora han dejado inundaciones y dañado las infraestructuras.

La isla de Sicilia es una de las regiones más golpeadas por el temporal, con más de 200 personas evacuadas y daños en la red ferroviaria.

En la región de Calabria, la situación es particularmente crítica en Catanzaro, donde el barrio costero de Lido ha quedado anegado por agua y arena, mientras que en las Islas Eolias, el archipiélago continúa incomunicado por cuarto día consecutivo debido al mal tiempo y el mar.

Por otro lado, en Cerdeña, pese a que la borrasca ha comenzado a remitir, se mantiene una vigilancia estrecha sobre presas y ríos para prevenir desbordamientos, especialmente en las inmediaciones de Cagliari, donde un centenar de personas permanecen evacuadas de forma preventiva.

Portugal afronta un nuevo temporal

Por su parte, Portugal vive una jornada de lluvias, especialmente intensas en la costa norte, y nieve en los puntos más elevados como preludio de la borrasca Ingrid a partir de mañana, que puede ocasionar olas de hasta 15 metros de altura.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) mantiene en nivel amarillo los distritos lusos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto, Setúbal y Viana do Castelo por el fuerte oleaje, que deberá pasar al nivel naranja en las próximas horas.

En paralelo, Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo y Vila Real están en aviso amarillo por la caída de nieve.

El paso de la depresión Ingrid se espera para la tarde del jueves y dejará lluvia intensa, granizo y tormentas eléctricas al tiempo que se prevé nieve por encima de los 800 metros, una cota que podría bajar a los 600 metros entre el viernes y el sábado.

Harry empieza a remitir en España

En España catorce regiones están en alerta por nieve, lluvia, vientos, aludes y temporal marítimo. Entre ellas, Galicia (norte del país) se encuentra en nivel rojo con peligro extraordinario por mala mar, con olas de hasta 9 metros.

Asturias, Cantabria -en el tercio norte peninsular- y las islas Baleares están en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo.

España se prepara para la llegada de un temporal atlántico y nevadas que durarán hasta el próximo domingo a causa de la borrasca de gran impacto Ingrid.

YC