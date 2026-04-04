Irán advierte ataques devastadores a EU si agrede su infraestructura energética

Irán lanzó este sábado una advertencia directa hacia Estados Unidos al señalar que responderá con “ataques devastadores y continuos” en caso de que se registre cualquier agresión contra sus instalaciones o infraestructura estratégica.

Irán advierte respuesta militar ante cualquier agresión

La declaración fue hecha por el comandante Ali Abdollahi, quien encabeza una de las principales estructuras de mando operativo del país, y subrayó que la respuesta no sería aislada, sino prolongada en el tiempo.

El mensaje se da en un contexto de tensión internacional, en el que autoridades iraníes han reiterado su postura de reaccionar con firmeza ante cualquier acción que consideren una amenaza directa a su territorio o capacidades.

Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que si se concreta una agresión “todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos”.

Escala la tensión tras declaraciones de Trump

El comandante criticó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de “agresivo y belicista”, y afirmó que sus amenazas responden a “un gesto desesperado” tras “repetidas derrotas”.

Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social: "¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!".

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Abdollahi subrayó la determinación de Irán y aseguró que "No dudaremos ni un instante a la hora de defender los derechos de nuestra nación y salvaguardar nuestros activos nacionales, y pondremos a cada agresor en su sitio".

Estas declaraciones se produjeron en el contexto de la Operación True Promise 4, que realiza el CGRI en represalia por las agresiones que desde el 28 de febrero realizan Estados Unidos e Israel contra Irán.

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