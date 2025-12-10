Un avión militar sudanés se estrelló mientras intentaba aterrizar en el este del país , hecho en que murieron todos los miembros de la tripulación, en el último accidente aéreo en la nación africana devastada por la guerra, informaron funcionarios militares.

El avión de carga Ilyushin Il-76 experimentó una falla técnica mientras intentaba aterrizar en la Base Aérea Osman Digna en la ciudad costera de Port Sudán, dijeron dos funcionarios este miércoles.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a informar a los medios, no revelaron cuántas personas estaban a bordo.

Entre los fallecidos se encontraba el piloto militar Omran Mirghani, según su tío, el destacado periodista sudanés Osman Mirghani, quien lamentó la muerte de su sobrino en las redes sociales.

El ejército no comentó sobre el accidente.

Los accidentes de avión no son infrecuentes en Sudán, que tiene un historial de seguridad aérea deficiente. En febrero, al menos 46 personas, incluidas mujeres y niños, murieron cuando un avión militar se estrelló en una zona densamente poblada en Omdurman, la ciudad hermana de la capital, Jartum.

El accidente ocurrió mientras el ejército ha sufrido múltiples reveses en su guerra contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El ejército perdió el-Fasher, su último bastión en la extensa región de Darfur en octubre, y a principios de esta semana se vio obligado a retirarse de la mayor instalación de procesamiento de petróleo del país en la región central de Kordofán.

Las FAR han sido acusadas de cometer atrocidades en el-Fasher, incluidas ejecuciones sumarias, violaciones y otros crímenes, según las Naciones Unidas y grupos internacionales de derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró el miércoles que se cometieron crímenes de guerra y "potencialmente" crímenes de lesa humanidad en la ciudad, que las FAR tomaron a finales de octubre.

"Estamos hablando de crímenes de atrocidad muy graves... crímenes de guerra con seguridad (y) potencialmente también crímenes de lesa humanidad", dijo a los periodistas en Ginebra. "Tenemos una situación extremadamente grave".

Türk advirtió que también podrían ocurrir atrocidades en la región central de Kordofán, donde las FAR han intensificado sus ataques en los últimos meses.

