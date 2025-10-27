Un terremoto sacudió el oeste de Turquía este lunes 27 de octubre, provocando la caída de al menos tres edificios que ya habían sufrido daños durante un sismo anterior, informaron las autoridades. No hubo reportes inmediatos de víctimas.

El sismo, de magnitud 6.1, tuvo su epicentro en la ciudad de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, según la agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD). Ocurrió a las 22:48 hora local (19:48 GMT), a una profundidad de 5,99 kilómetros (3,72 millas).

El temblor, seguido de varias réplicas, se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir.

Al menos tres edificios desocupados y una tienda de dos pisos colapsaron en Sindirgi, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya. Las construcciones ya presentaban daños a causa de un terremoto anterior.

Un total de 22 personas resultaron heridas, la mayoría tras sufrir caídas durante el pánico, explicó el gobernador de Balikesir, Ismail Ustaoglu. Este tipo de lesiones, añadió, son comunes debido al impacto físico y psicológico de los sismos.

"Hasta ahora no hemos identificado ninguna pérdida de vidas, pero continuamos con nuestra evaluación", declaró el administrador del distrito de Sindirgi, Dogukan Koyuncu, a la agencia estatal Anadolu.

Muchas personas permanecieron al aire libre por temor a regresar a sus hogares, informó la televisora Haberturk. A medida que comenzaba a llover, Ustaoglu anunció que mezquitas, escuelas y centros deportivos permanecerían abiertos para albergar a quienes no quisieran volver a sus casas.

Este sismo no ha sido el único devastador

Sindirgi también fue afectada por un terremoto de magnitud 6,1 en agosto, que dejó un muerto y decenas de heridos. Desde entonces, la región de Balikesir ha experimentado varios temblores menores.

Turquía se encuentra sobre importantes fallas geológicas, por lo que los terremotos son frecuentes. En 2023, un devastador sismo de magnitud 7.8 mató a más de 53 mil personas y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste del país. Otras seis mil personas murieron en el norte de la vecina Siria.

