México será la sede de la VIII Cumbe Unión Europea-México próxima a celebrarse este 2026 , según lo confirmó António Costa, actual presidente del Consejo Europeo.

El funcionario dio a conocer que, tras una llamada telefónica con la Mandataria, se acordó que la Ciudad de México será el lugar de encuentro de esta magna asamblea el próximo 22 de mayo.

António Costa confirma a México como anfitrión de la cumbre internacional. X / @eucopresident

" Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional, nos une a Europa y a México a ambos lados del océano ", afirmó el funcionario en su mensaje.

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Santos da Costa aseguró que ya desea visitar el territorio mexicano para seguir avanzando en temas prioritarios conjuntos, como el comercio, la inversión, el medio ambiente, la energía, la igualdad de género, la salud y la investigación.

Sheinbaum evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

La Presidenta, durante "La Mañanera" de este jueves, indicó que evalúa asistir a la Cumbre Iberoamericana, después de que el rey Felipe VI le hiciera llegar la invitación a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quien se reunió ayer en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo mencionó que también quiere ir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, mes programado para la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

" No estoy segura [de ir a la Cumbre Iberoamericana] porque quiero ir a la Cumbre de la APEC en noviembre que es en China, nos toca la cumbre de la APEC en el 2028; es decir, es la siguiente cumbre .

"Entonces creo que vale la pena, además de que es un asunto de respeto, le toca a China la Cumbre, después nos toca a nosotros, van todos los países de Asia-Pacífico y se cruzan las fechas entre una y otra. Entonces vamos a ver si podemos ir a la Iberoamericana", explicó.

¿Qué esperar de la VIII Cumbre Unión Europea-México?

Los mandatarios coincidieron en que la Cumbre constituirá un momento decisivo en la relación bilateral y permitirá consolidar una nueva etapa de la asociación estratégica entre México y la Unión Europea.

La Cumbre tendrá entre sus principales resultados previstos la firma del "Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre México y la Unión Europea" (Acuerdo Global Modernizado), y del Acuerdo Interino sobre Comercio, una vez concluidos los procedimientos internos correspondientes en la Unión Europea. El Acuerdo Global Modernizado actualizará y profundizará el marco vigente de la relación política, de cooperación y económica, establecido hace veinticinco años con la entrada en vigor del Acuerdo Global México–Unión Europea en el año 2000.

Los líderes reiteraron su compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional como principios fundamentales para hacer frente a los desafíos globales actuales.

Con información de SUN, EFE y Consejo de la Unión Europea.

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