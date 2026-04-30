Un hombre permanece en prisión preventiva, acusado de haber abusado sexualmente de al menos 34 menores en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon. El caso ha salido a la luz en un contexto marcado por otros dos importantes escándalos sexuales en Francia: el del médico pederasta Joël Le Scouarnec y las agresiones cometidas contra Gisèle Pelicot.

La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône informó este jueves que ya se ha activado un dispositivo de apoyo para las posibles víctimas y adelantó que próximamente se llevará a cabo una reunión con la jueza responsable de la investigación.

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Según los elementos que manejan los investigadores, el sospechoso, un padre de familia de 40 años, violó entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que iban a su domicilio para jugar con sus propios hijos. El diario 'Le Monde' reveló que el sospechoso hizo grabaciones.

La investigación comenzó a tomar cuerpo a finales de 2024, cuando tres familias presentaron denuncias por agresiones sexuales a sus hijos cometidas durante fiestas de pijamas organizadas en la residencia del sospechoso.

En ese momento, el hombre fue puesto bajo custodia policial e intentó suicidarse.

Nuevo caso se suma agresiones masivas registradas en Francia

Desde enero de 2025 el sospechoso está en prisión provisional, formalmente acusado de agresión sexual contra menores y grabación y tenencia de imágenes pedopornográficas. Los gendarmes han descubierto más de 300 fotos y vídeos.

Este escándalo se ha hecho público un año después de la condena a 20 años de cárcel al cirujano Joël Le Scouarnec por violar y agredir sexualmente a 299 víctimas, en su mayoría cuando eran menores de edad, en varios hospitales franceses en los que trabajó, entre 1989 y 2014.

A finales de 2024 se había hecho pública la sentencia del caso de Gisèle Pelicot, la mujer violada en estado de inconsciencia bajo el efecto de fármacos durante una década por decenas de desconocidos y por su propio marido , que era quien los iba a buscar y que fue condenado a pasar 20 años entre rejas.

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