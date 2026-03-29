Semana Santa 2026: Lista de objetos prohibidos en la aduana si viajas a México

Si tienes previsto viajar a México durante la Semana Santa de 2026, es importante informarte sobre las disposiciones aduaneras vigentes para evitar inconvenientes como sanciones económicas, retención de objetos o demoras al ingresar al país.

Con este propósito, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) difundieron un listado oficial de artículos cuya entrada está prohibida en cualquier circunstancia. Estas medidas buscan resguardar “la seguridad nacional, la salud pública, la biodiversidad y la integridad comercial del país”.

Fechas clave de Semana Santa 2026

Para quienes planean su viaje en este periodo, estas son las fechas principales:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

CANVA

Productos cuya entrada está prohibida

Las autoridades han establecido una lista clara de artículos que no pueden ingresar al país bajo ninguna circunstancia:

En primer lugar, se encuentran los estupefacientes y drogas ilegales, cuya introducción está totalmente restringida. Asimismo, no está permitido el ingreso de armas de fuego, municiones, explosivos ni objetos similares.

También se prohíbe la entrada de peces vivos considerados depredadores, como parte de las acciones para proteger la biodiversidad nacional. En cuanto a bienes personales, no se permite ingresar ropa o calzado usados que no formen parte del equipaje propio del viajero.

Otro punto relevante es la restricción de materiales que representen a menores de forma denigrante o violenta, los cuales están completamente prohibidos. De igual manera, los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo no pueden ser introducidos al país, al igual que productos falsificados o de piratería que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

Artículos con restricciones especiales

Existen también productos que, si bien no están totalmente prohibidos, requieren cumplir con ciertos requisitos para su ingreso. Entre ellos se encuentran los medicamentos psicotrópicos, que deben ir acompañados de receta médica y, en algunos casos, de autorización sanitaria.

En el caso de las mascotas, es obligatorio contar con un certificado zoosanitario expedido por la autoridad correspondiente. Asimismo, plantas, semillas y otros productos agrícolas están sujetos a permisos fitosanitarios específicos.

Consecuencias por incumplimiento

Las autoridades realizan revisiones aleatorias para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. En caso de no respetarlas, las personas pueden enfrentar desde el decomiso inmediato de los artículos hasta multas considerables e incluso procesos legales en situaciones graves, como el transporte de armas o sustancias ilícitas.

Tomar en cuenta estas indicaciones puede facilitar el ingreso al país y evitar contratiempos durante el viaje.

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