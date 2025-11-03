Haití declara estado de emergencia por los daños causados por el huracán "Melissa"

Tras los daños causados por las lluvias provocadas por el huracán "Melissa" en Haití, autoridades gubernamentales declararon el estado de emergencia por tres meses en seis departamentos del país. Los efectos del fenómeno han dejado al menos 31 muertes y 21 desaparecidos en esta empobrecida nación, sumida en una profunda crisis desde hace años.

El estado de emergencia fue anunciado por la oficina de comunicación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en un comunicado, en el que también se informó de tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta.

Te puede interesar: Mark Carney pidió perdón a Trump por anuncio televisivo contra aranceles

Durante este duelo nacional, las discotecas y otros establecimientos similares permanecerán cerrados, y las estaciones de radio y televisión, así como otros medios de comunicación, programarán música y emisiones "acordes con la circunstancia".

En cuanto al estado de emergencia declarado en los departamentos del Sur, Sudeste, Grand-Anse, Nippes, Oeste y Noroeste, el comunicado explicó que este fue decretado para hacer frente a las consecuencias desastrosas de las lluvias sobre dichos territorios.

Esto, "para asistir a las poblaciones damnificadas y para facilitar el restablecimiento del curso normal de la vida en las zonas afectadas", agregó la información.

El Consejo Presidencial de Transición y el Gobierno "aúnan todos sus esfuerzos con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población y restaurar la dignidad nacional", concluyó el comunicado oficial.

Lee también: Papa León XIV celebró la misa de Difuntos en cementerio de Roma

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

