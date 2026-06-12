Las autoridades de la República Democrática del Congo elevaron a 676 los casos confirmados de ébola registrados desde que fue declarado el brote el pasado 15 de mayo en el este del país. De acuerdo con el Ministerio de Salud congoleño, la enfermedad ha provocado hasta ahora 136 muertes y mantiene en alerta a organismos internacionales de salud.

La mayor concentración de contagios se encuentra en la provincia de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, con 629 casos confirmados. Además, se han detectado 44 casos en Kivu del Norte y tres en Kivu del Sur. Las autoridades también reportaron la aparición de nuevos focos de transmisión en tres zonas de salud adicionales.

El Ministerio de Salud informó que 32 pacientes se han recuperado de la enfermedad, mientras que 260 personas permanecen hospitalizadas o en aislamiento bajo vigilancia médica.

El brote también se ha extendido a Uganda, donde se han confirmado 19 contagios, incluidos 14 casos importados desde la República Democrática del Congo y dos fallecimientos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad puede alcanzar hasta 50%. Actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante, por lo que el organismo mantiene alto el nivel de riesgo para África subsahariana, aunque considera bajo el peligro de propagación global.

CT