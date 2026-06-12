El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, presentó este jueves su renuncia al Gobierno del primer ministro Keir Starmer al considerar insuficiente el aumento previsto en el gasto militar en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones crecientes.

En una carta dirigida al jefe de Gobierno, Healey afirmó que el plan presupuestario elaborado por el Tesoro se encuentra “muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso” y sostuvo que las autoridades no han destinado los recursos necesarios para fortalecer las capacidades de defensa británicas.

El funcionario señaló que la inversión proyectada elevaría el gasto militar apenas al 2.68% del Producto Interno Bruto en 2030, cifra que consideró insuficiente ante desafíos como la guerra entre Irán y Estados Unidos, la invasión rusa de Ucrania y las amenazas de Moscú.

Tras la dimisión de Healey también renunció el viceministro de Defensa, Al Carns. Horas después, Starmer nombró a Dan Jarvis, hasta entonces ministro de Seguridad, como nuevo responsable de la cartera.

La salida del titular de Defensa representa un nuevo revés político para Starmer, quien enfrenta críticas dentro del Partido Laborista. Mientras el Gobierno defendió su estrategia al asegurar que impulsa el mayor incremento sostenido del gasto militar desde la Guerra Fría, especialistas advirtieron que la disputa podría afectar la posición británica dentro de la OTAN.

Además, la renuncia generó reacciones dentro y fuera del Reino Unido. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconoció la trayectoria de Healey y subrayó que los países aliados enfrentan crecientes presiones para incrementar sus presupuestos de defensa ante el deterioro del entorno de seguridad internacional.

CT