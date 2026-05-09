Rusia y Corea del Norte realizan desfile militar conjunto por el Día de la Victoria

Soldados de Corea del Norte participaron por primera vez este sábado en el desfile militar realizado en la Plaza Roja de Moscú, con motivo de la conmemoración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Durante la transmisión televisiva del evento, se observó a los integrantes del Ejército Popular de Corea marchando sobre el empedrado de la Plaza Roja junto a las tropas rusas, en un acto que marcó su debut en esta ceremonia histórica.

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Corea del Norte había enviado en 2024 a varios miles de efectivos para apoyar a Rusia en los combates en la región de Kursk, territorio parcialmente ocupado por fuerzas ucranianas, operación en la que distintas fuentes señalan que se registraron numerosas bajas entre los soldados norcoreanos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha resaltado en distintas ocasiones la disciplina y el desempeño del contingente norcoreano, al grado de que recientemente se inauguró en Pionyang un monumento en su honor, ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov.

Soldados de Corea del Norte participan por primera vez en desfile militar de la plaza Roja de Moscú

También marcharon por la céntrica plaza junto al Kremlin varias decenas de soldados que combatieron en Ucrania, donde el ejército ruso aún no ha podido hacerse con el control de todo el Donbás.

La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza "terrorista" ucraniana.

Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales sí marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de guerra.

Rusia realiza desfile militar sin armamento pesado mientras continúa la guerra en Ucrania

Por motivos de seguridad, tampoco desfilaron los cadetes, pero sí los alumnos más mayores de academias militares. Al término del desfile, una escuadrilla de cazas Su-25 dibujó en los cielos de Moscú la bandera tricolor rusa.

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La noche del viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua temporal en Ucrania del 9 al 11 de mayo, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano , Volodímir Zelenski.

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