Un caso de maltrato animal ha causado indignación en Brasil y redes sociales, luego de que ocho personas fueran detenidas por agredir violentamente a un capibara en Río de Janeiro.

El ataque ocurrió durante la madrugada en el barrio Isla del Gobernador, una zona cercana al aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con reportes policiales, el grupo —integrado por seis adultos y dos menores de edad— golpeó al animal utilizando palos y barras de hierro, en un acto que fue captado por cámaras de seguridad.

Las imágenes permitieron identificar rápidamente a los agresores, quienes fueron localizados y detenidos pocas horas después. Las autoridades brasileñas calificaron el hecho como un caso de “extrema crueldad”, subrayando que el animal no representaba ningún peligro .

El capibara sufrió lesiones graves tras la agresión. De acuerdo con los informes médicos, el ejemplar presentó traumatismo craneoencefálico, inflamación con sangrado en uno de sus ojos y múltiples heridas en la espalda.

Tras el ataque, el animal fue trasladado a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde permanece bajo observación veterinaria. Especialistas indicaron que, aunque ha mostrado algunos signos de mejoría, su estado sigue siendo delicado y su evolución será clave en los próximos días.

¿Qué pasará con los detenidos por agredir al capibara?

Las autoridades informaron que los adultos detenidos podrían enfrentar cargos por maltrato animal y otros delitos relacionados , mientras que los menores serán procesados conforme a la legislación vigente. El caso continúa bajo investigación.

El hecho ha generado un amplio debate en Brasil sobre la violencia hacia los animales y la convivencia con fauna silvestre en entornos urbanos. En ciudades como Río de Janeiro, los capibaras son comunes en zonas cercanas a ríos y lagunas, lo que ha incrementado su contacto con humanos.

AB