Macron llama al régimen de Irán a cesar los ataques y a negociar con EU "de buena fe"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes a su homólogo iraní, Massoud Pezeshkian, a que Teherán se comprometa "de buena fe en las negociaciones con el fin de abrir una vía hacia la desescalada" en la región de Oriente Medio.

¿Qué mensaje tuvo Emmanuel Macron para el presidente de Irán Massoud Pezeshkian?

"He recordado la absoluta necesidad de poner fin a los ataques inaceptables contra los países de la región, de preservar las infraestructuras energéticas y civiles y de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", agregó Macron, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X este martes 24 de mayo del 2026 tras su entrevista telefónica con Pezeshkian.

El presidente francés también urgió a su homólogo iraní a que proporcione "un marco que permita responder a las expectativas de la comunidad internacional en lo relativo al programa nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional".

Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai rappelé l’absolue nécessité de mettre fin aux attaques inacceptables contre les pays de la région, à préserver les infrastructures énergétiques et civiles et à rétablir la liberté de navigation…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026

La entrevista de Macron con Pezeshkian sucede poco después de que el presidente francés hablara con el presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre la situación en el Líbano y los ataques contra Israel del grupo chií libanés Hizbulá, afiliado al régimen de Teherán.

El mandatario francés también exhortó al dirigente iraní a que permita "el regreso a Francia" de los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris "a la mayor brevedad posible".

Esta pareja de profesores fueron condenados en Irán por espionaje y, tras pasar más de tres años en la cárcel, están actualmente bloqueados en la Embajada francesa en ese país.

JM

