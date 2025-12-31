República Checa prohíbe los fuegos artificiales cerca de hospitales, asilos y zoológicos

Los checos tendrán que prescindir este miércoles de lanzar petardos y fuegos artificiales cerca de hospitales, residencias de ancianos, refugios de animales o zoológicos, en aplicación de la legislación sobre pirotecnia aprobada recientemente para proteger la salud y el medioambiente.La iniciativa municipal que restringe desde 2020 el uso de los fuegos artificiales en Praga se ha extendido ahora a todo el país.La norma, que entró en vigor el pasado día 1, prohíbe el uso de material pirotécnico a menos de 250 metros de hospitales, residencias de ancianos, centros de acogida o rescate de animales, zoológicos o reservas naturales.Algunas ciudades, como Pilsen, Mlada Boleslav o Pardubice, han introducido la ley nacional en sus ordenanzas municipales con una enmienda que permite su uso sin restricciones en Nochevieja.También se restringe la venta de esos productos a tiendas autorizadas y con control de edad, y se endurecen las condiciones para ventas online, incluida la verificación de edad y, en algunos casos, la recogida en persona para productos de mayor riesgo.La ley prevé multas de entre 400 y 4 mil euros en caso de incumplimiento.También están prohibidas las llamadas 'linternas de la suerte', campanas de papel ligero que usan aire caliente para elevarse y volar sin control.Ahora ya sólo se pueden utilizar legalmente bengalas, cajas de bombetas y pequeñas fuentes de luz, todos ellos productos de interior de muy bajo riesgo. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV