El Gobierno francés ha preparado un proyecto de ley que se presentará a comienzos de enero para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años así como el uso de los móviles en los liceos, según France Info.

El proyecto de ley tendrá únicamente dos artículos para aplicar estas prohibiciones y en el caso de la segunda el Ejecutivo la presentará a los sindicatos del personal de educación el 7 de enero, antes de someterlo al día siguiente al Consejo de Estado, que debe hacer un control de legalidad, indica la emisora de radio.

La intención del Ejecutivo es que se tramite rápidamente para que todo se pueda poner en práctica el curso próximo a partir de septiembre y en este caso el texto se ha redactado de forma que sea compatible, algo que impidió que saliera adelante en otra ley una disposición para imponer la mayoría de edad digital a los 15 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se había pronunciado a finales de noviembre en favor de que se prohíba los móviles a los alumnos de los liceos a partir del curso próximo y a mediados de diciembre también confirmó su intención de impedir por ley el acceso a las redes sociales antes de los 15 ó los 16 años.

Su argumento es que "antes de los 16 años la vida afectiva no está estructurada, el cerebro no está maduro y los menores pueden resultar desestabilizados si se exponen a contenidos de redes" y sufrir riesgo de depresión, ciberacoso, sendentarismo o problemas de sueño.

CT