¿Qué país recibe primero el Año Nuevo 2026? Estos son los primeros lugares en celebrar el 1 de enero

Mientras en México y el resto de América Latina apenas comenzamos los preparativos para la cena de Nochevieja, en el otro lado del mundo el Año Nuevo 2026 ya es una realidad. Por su ubicación geográfica y su relación con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, un pequeño país insular tiene el honor de ser el primero en brindar por el nuevo ciclo.

Kiribati: El lugar donde nació el Año Nuevo 2026

El país que recibe primero el Año Nuevo es Kiribati, específicamente la Isla de Navidad (Kiritimati). Este, ubicado en el océano Pacífico central, se encuentra en el huso horario más adelantado del planeta (UTC+14).

Cuando en la Ciudad de México y Guadalajara son las 04:00 de la mañana del 31 de diciembre, los habitantes de Kiritimati ya están quemando fuegos artificiales y celebrando la llegada del 1 de enero.

Los primeros países en celebrar el Año Nuevo

Después de Kiribati, el festejo llega rápidamente por otras regiones de Oceanía:

Kiribati (Isla de Navidad): El primero en el mundo.

Samoa y Tonga: Siguen apenas unos minutos después debido a sus husos horarios.

Fiji y Tuvalu: Las islas vecinas que se unen a la celebración.

Nueva Zelanda: Es el primer país de gran tamaño en recibir el año, destacando el famoso espectáculo de luces en la Sky Tower de Auckland.

Australia: Sídney paraliza al mundo con su icónico show de fuegos artificiales en el Harbour Bridge.

¿Y cuál es el último lugar en el mundo en recibir el Año Nuevo?

Curiosamente, el cierre del año ocurre muy cerca de donde comenzó. Los últimos lugares en despedir el 2025 serán islas deshabitadas pertenecientes a Estados Unidos: la Isla Baker y la Isla Howland, también ubicadas en Oceanía.

Si hablamos de sitios poblados, la Samoa Americana es el último territorio en recibir el 1 de enero, celebrando prácticamente 25 horas después de que Kiribati iniciara el festejo.

¿Por qué unos países van "adelantados" a otros?

La diferencia horaria se rige por la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria en el océano Pacífico que separa el "hoy" del "mañana".

Históricamente, países como Samoa cambiaron su huso horario (en 2011) para estar más cerca comercialmente de Australia y Asia, lo que los movió de ser los últimos a ser de los primeros en el mundo en ver salir el sol.

