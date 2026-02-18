¿Quién es José María Balcázar, el octavo presidente de Perú en 10 años de crisis política?

El Congreso de la República designó este miércoles a José María Balcázar como nuevo presidente del Perú. A sus 83 años, el legislador y exmagistrado asume la jefatura del Estado como mandatario de transición, convirtiéndose en el octavo jefe de Estado en los últimos diez años y en la persona de mayor edad en ocupar el cargo en la historia del país.

La elección de José María Balcázar se produjo tras la destitución, el martes, del también parlamentario José Jerí. En segunda vuelta, Balcázar superó a la derechista María del Carmen Alva, quien partía como favorita, en un resultado que reconfiguró el equilibrio político al interior del Legislativo.

Su candidatura fue presentada por Perú Libre, agrupación que llevó a la presidencia en 2021 a Pedro Castillo, posteriormente destituido por el Congreso tras el fallido intento de disolver el Parlamento en 2022 y actualmente condenado a 15 años de prisión.

Balcázar nació el 17 de enero de 1943 en Cajamarca y desarrolló una carrera como abogado, magistrado y parlamentario, fue integrante de la Corte Suprema de Justicia, aunque su desempeño en el máximo tribunal también estuvo rodeado de cuestionamientos.

Fue apartado del cargo por presuntas irregularidades, entre ellas la anulación de sentencias firmes.

A lo largo de su trayectoria ha enfrentado investigaciones y denuncias por presuntos delitos como prevaricación, fraude, estafa, suplantación de identidad y cohecho. Asimismo, fue expulsado de manera definitiva del Colegio de Abogados de Lambayeque tras un proceso disciplinario en el que se le atribuyeron faltas éticas, civiles y penales relacionadas con una presunta apropiación de fondos cuando ejercía como decano.

En abril de 2025, el Ministerio Público lo incluyó como presunto responsable de cohecho activo y pasivo específico en una denuncia constitucional presentada contra la ex fiscal general Patricia Benavides.

Según el documento, Benavides habría ofrecido un intercambio ilícito de favores para favorecer el archivo de un proceso penal que enfrentaba el legislador, a cambio de apoyo en votaciones relacionadas con denuncias en su contra.

Durante su labor parlamentaria también protagonizó controversias. En junio de 2023, durante el debate de un dictamen para prohibir el matrimonio con menores de edad, sostuvo que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”, afirmación que generó amplio rechazo social e institucional. Fue el único congresista que se abstuvo de votar el proyecto y posteriormente reafirmó sus declaraciones.

En abril de 2024 impulsó modificaciones a una iniciativa presentada por la congresista María Jáuregui, del partido Renovación Popular, que derivaron en la eliminación de la obligatoriedad del lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado.

La designación de Balcázar se produce en un contexto de fragilidad política prolongada. Desde 2016, Perú ha tenido una sucesión acelerada de mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí. Con este nuevo relevo, el país enfrenta el reto de restablecer la estabilidad institucional en un escenario marcado por la polarización y el descrédito de la clase política.

MF