¿Qué requisitos piden en migración para entrar a Estados Unidos?

Pasar migración en los aeropuertos o frontera de Estados Unidos puede ser estresante para algunas personas. Al llegar, un oficial del U.S. Customs and Border Protection decide si admite o rechaza el acceso del viajero.

Pero saber qué documentos llevar y qué requisitos podrían pedir las autoridades migratorias, evita los nervios innecesarios y ofrece una experiencia de viaje óptima.

¿Qué documentos son básicos para ingresar a Estados Unidos?

¡Ojo aquí! Si eres mexicano y estás próximo a viajar a Estados Unidos, obligatoriamente necesitas presentar:

Pasaporte vigente: de acuerdo con la guía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este documento debe tener al menos 6 meses de vigencia al momento de ingreso. Además, tienen que coincidir plenamente con tu identidad y estar en buenas condiciones físicas.

Visa americana: el tipo más común es B1/B2 (turismo y negocios), pero existen otros según el motivo del viaje. Recuerda que contar con este documento no garantiza tu entrada, ya que la decisión depende de las autoridades migratorias.

¿Qué otros requisitos pueden pedirte en migración?

Dependiendo de la causa del viaje, un oficial te podría solicitar documentación adicional para comprobar que no planeas quedarte más tiempo del autorizado o llevar a cabo actividades distintas a las permitidas con tu visa, por ejemplo:

Boleto de ida y vuelta.

Reservas de hospedaje o dirección de alojamiento.

Pruebas de solvencia económica, como estados de cuenta.

Carta laboral o inscripción escolar, cuando el viaje está relacionado con negocios o estudios.

Seguro de viaje internacional que incluya servicios médicos, válido en Estados Unidos.

Además, considera que las autoridades pueden verificar que no hayas excedido el tiempo permitido con tus visitas anteriores; permanecer más allá del plazo autorizado podría afectar tus futuros ingresos.

Mientras que en aduanas, tendrás la obligación de declarar si viajas con:

Más de 10,000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios.

Alimentos, bebidas alcohólicas o ciertos productos agrícolas.

Medicamentos específicos.

Mascotas (con certificados correspondientes).

Para tener todo bajo control, la SRE también recomienda que, antes de viajar, registres tus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME). Esto facilita tu localización en caso de emergencia.

Otras recomendaciones que te pueden servir en tu aventura a Estados Unidos son:

Llevar copia física y electrónica de tu pasaporte y visa.

Informar a familiares sobre tu itinerario.

Consultar fuentes oficiales para verificar requisitos actualizados, ya que pueden cambiar sin previo aviso.

En caso de emergencia, contactar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), disponible las 24 horas. Existen situaciones que pueden derivar en la negación de tu ingreso, incluso aunque lleves todos los documentos y requisitos; tal es el caso de:

Contar con antecedentes penales.

Historial de empleo ilegal en Estados Unidos.

Usar visa de turista para trabajar.

Proporcionar información falsa.

No declarar bienes obligatorios en aduanas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

