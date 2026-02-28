¿Qué requisitos piden en migración para entrar a Estados Unidos?

Pasar migración en los aeropuertos o frontera de Estados Unidos puede ser estresante para algunas personas. Al llegar, un oficial del U.S. Customs and Border Protection decide si admite o rechaza el acceso del viajero.Pero saber qué documentos llevar y qué requisitos podrían pedir las autoridades migratorias, evita los nervios innecesarios y ofrece una experiencia de viaje óptima.¡Ojo aquí! Si eres mexicano y estás próximo a viajar a Estados Unidos, obligatoriamente necesitas presentar:Dependiendo de la causa del viaje, un oficial te podría solicitar documentación adicional para comprobar que no planeas quedarte más tiempo del autorizado o llevar a cabo actividades distintas a las permitidas con tu visa, por ejemplo:Además, considera que las autoridades pueden verificar que no hayas excedido el tiempo permitido con tus visitas anteriores; permanecer más allá del plazo autorizado podría afectar tus futuros ingresos.Mientras que en aduanas, tendrás la obligación de declarar si viajas con:Otras recomendaciones que te pueden servir en tu aventura a Estados Unidos son:En caso de emergencia, contactar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), disponible las 24 horas. Existen situaciones que pueden derivar en la negación de tu ingreso, incluso aunque lleves todos los documentos y requisitos; tal es el caso de:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO