El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EU lanzado este sábado 28 de febrero contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní."Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán respondió con misiles al ataque israelí en su territorio.