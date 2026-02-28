Sábado, 28 de Febrero 2026

Internacional | Guerras

El ataque eliminará "la amenaza existencial" que supone el régimen iraní

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo el primer ministro de Israel

Por: EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE / Government Press Office Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EU lanzado este sábado 28 de febrero contra Irán tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen iraní.

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo en un videomensaje difundido coincidiendo con el aviso de que Irán respondió con misiles al ataque israelí en su territorio.

