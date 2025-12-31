Estados Unidos sanciona a cuatro empresas por transporte de petróleo venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este miércoles la imposición de sanciones contra cuatro empresas vinculadas al transporte de petróleo venezolano, como parte de una nueva ofensiva para reforzar la presión de Washington sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la dependencia señaló que cuatro buques petroleros asociados a estas compañías fueron identificados como “bienes bloqueados”. Esta categoría implica que las embarcaciones deben quedar inmovilizadas y congeladas, sin posibilidad de ser utilizadas, transferidas o involucradas en operaciones comerciales sin autorización federal, aunque no pueden ser confiscadas, ya que continúan siendo propiedad de las entidades sancionadas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, varios de estos buques integrarían la llamada “flota fantasma”, utilizada por Caracas para comercializar crudo y evadir sanciones internacionales. Washington sostiene que estas operaciones siguen generando recursos financieros que, según la postura del gobierno de Donald Trump, sostienen al denominado régimen “narco-terrorista” de Nicolás Maduro.

Entre las entidades sancionadas se encuentran, Corniola Limited y Krape Myrtle, dueña y operadora respectivamente del petrolero Nord Star, que queda designado como activo bloqueado, así como Winky International, cuyo buque Rosalind (también conocido como Lunar Tide) también queda señalado como bien bloqueado.

También resulta sancionada Aries Global Investment y dos de sus navíos para transporte de crudo, Della y Valiante, quedan marcados como propiedad congelada.

El paquete anunciado hoy complementa, según Washington, otros castigos recientes anunciados por la OFAC el 11 y 19 de diciembre que sancionaban a familiares de Maduro -como la primera dama Cilia Flores y su sobrino Carlos Erik Malpica Flores- y sus entornos inmediatos.

Desde mitad de año, Washington ha emprendido una intensa campaña de presión contra el Gobierno venezolano, activando un despliegue militar inédito en décadas en el sur del Caribe sur con el objetivo de destruir supuestas narcolanchas, mientras acusa a Maduro y a las cúpulas del Gobierno y el Ejército venezolano de encabezar el Cartel de los Soles.

El Pentágono ha destruido ya unas 35 lanchas y matado a más de 100 de sus tripulantes y el Gobierno Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela, lo que le llevó a declarar que confiscaría petroleros sancionados que transporten crudo venezolano, algo que EU ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.

