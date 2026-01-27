Condiciones climáticas intensifican focos de incendio en la Patagonia de Argentina

Las condiciones climáticas intensificaron este martes los focos de incendio en la provincia de Chubut, en la Patagonia de Argentina, que ya afectaron más de 35.000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada, a pesar del trabajo de unos 600 bomberos, brigadistas y personal de asistencia que luchan contra el fuego.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, expresó este martes que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra activo, afecta un área de 10.000 hectáreas e involucra cientos de brigadistas, además de aviones y helicópteros hidrantes.

Los Alerces es un área protegida, patrimonio mundial de la Unesco y está integrada por seis lagos enclavados en una zona montañosa de densa vegetación centenaria, con gran afluencia de turistas.

El foco de Puerto Patriada fue declarado contenido por el mismo organismo del Gobierno del presidente Javier Milei, aunque ya consumió 22.293 hectáreas, dejó sin hogar a decenas de personas en las localidades de Epuyén y El Hoyo, e implica el esfuerzo de más de un centenar de efectivos y medios aéreos.

Laura Mirantes, coordinadora del Comité de Emergencia del Gobierno de Chubut, afirmó que 600 personas trabajan en los diferentes sectores de la provincia para frenar el avance del fuego, que por los vientos de más de 45 kilómetros por hora y la falta de humedad continúan su desarrollo.

La funcionaria informó que una brigada de bomberos proveniente de Chile se sumó al operativo.

En la ciudad de Cholila, cercana a los principales incendios, el Concejo Deliberante local declaró el estado de catástrofe por los destrozos en sectores poblados de su jurisdicción como Villa Largo Rivadavia, Villa El Blanco y El Rincón.

Las organizaciones ambientalistas de Argentina ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno de Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

SV

