Presidente de Bolivia acusa que Chile hizo daño al país por la pérdida de su salida al mar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes que Chile “hizo daño” a su país al privarlo de una salida soberana al océano Pacífico, aunque subrayó la importancia de mantener una visión orientada al futuro, en un contexto de acercamiento diplomático con el nuevo gobierno chileno sin renunciar a la histórica reivindicación marítima boliviana.

Las declaraciones se produjeron durante el acto oficial por el Día del Mar, celebrado en la base fluvial de Puerto Quijarro, en el oriente del país. En este escenario, las autoridades destacaron la estrategia nacional para fortalecer el comercio exterior mediante la hidrovía Paraguay-Paraná, una ruta clave que conecta a Bolivia con el océano Atlántico y que representa una alternativa logística ante la histórica mediterraneidad del país.

Durante su intervención, Paz reiteró que la pérdida del acceso soberano al mar continúa siendo un tema sensible en la memoria colectiva boliviana, pero llamó a construir una relación basada en el diálogo y la cooperación regional. “Chile nos hizo daño, diga lo que se diga, pero siempre el futuro es mejor”, expresó el mandatario al invitar a la población a mantener una visión de unidad y desarrollo nacional.

La Guerra del Pacífico

El reclamo marítimo ha sido una constante en la política exterior boliviana desde la pérdida de su litoral tras la Guerra del Pacífico, conflicto que redefinió las fronteras en la región y dejó al país sin acceso directo al océano. Desde entonces, Bolivia ha impulsado diversas iniciativas diplomáticas para recuperar una salida soberana al mar, al tiempo que promueve alternativas comerciales para fortalecer su integración económica internacional.

Las declaraciones se producen en medio de intentos por recomponer la relación bilateral con el Gobierno chileno del presidente José Antonio Kast —a cuya investidura asistió Paz—, con la centenaria demanda marítima de Bolivia aún pendiente de resolución.

Los soldados colorados de Bolivia participaron este lunes en el desfile por el día del mar. EFE/L. Gandarillas

Bolivia perdió su salida al mar tras la guerra con Chile en 1879, y en 2018 la Corte Internacional de Justicia determinó que Santiago no tiene obligación legal de negociar ese acceso, en un diferendo que mantiene a ambos países sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un breve periodo entre 1975 y 1978.

¿Qué busca el Gobierno boliviano?

En ese contexto, el Gobierno boliviano busca potenciar su acceso a mercados internacionales a través de rutas fluviales y alianzas regionales. "Esto es el futuro, el ejemplo de Puerto Quijarro y las nuevas alianzas con Brasil y Paraguay", subrayó el mandatario boliviano, al destacar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná para sus exportaciones.

Paz agregó que "la economía va a abrir todas las puertas necesarias para volver a nuestro Pacífico y se beneficien todas las naciones , porque esa es la visión, que todos ganen. Nosotros no queremos hacer daño. Queremos que cada uno de los pueblos hermanos fronterizos se beneficien".

En su discurso, también aludió a la decisión de Chile de construir barreras en sus fronteras para frenar la migración irregular. "Nosotros no hacemos zanjas, nosotros construimos puentes de integración", dijo Paz.

Como cada 23 de marzo, Bolivia realizó desfiles militares para reivindicar su demanda marítima. El comandante de la Armada, contralmirante Ernesto Alfaro, destacó el nuevo enfoque institucional hacia una estrategia fluvio-marítima.

"Y es precisamente en este espacio ribereño de la Armada Boliviana que celebraremos un Día del Mar cambiando el enfoque tradicional por uno nuevo, optimista con visión de futuro", afirmó.

TG