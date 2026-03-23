La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes 23 de marzo del 2026 nuevos ataques contra varios puntos de Israel, a la vez que sobre bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras que Israel volvió a bombardear el Líbano.

De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero del 2026.

¿Qué se sabe de los nuevos bombardeos contra Israel y qué regiones resultaron afectadas?

En esta ocasión, los objetivos de los ataques fueron Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada en el pasado.

El comunicado de la Guardia Nacional confirmó que en esta ocasión se utilizaron misiles Qadr de múltiples ojivas y "drones destructivos" como parte de la ofensiva contra Israel.

���� ÚLTIMA HORA: Explosiones masivas en Isfahán, la capital nuclear de Irán.



Israel está aniquilando a la República Islámica. pic.twitter.com/F3dxaWkLcA— Isaac (@isaacrrr7) March 23, 2026

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá, aliado de Irán, informó que atacó un vehículo militar Hummer israelí en Mays al Yabal, en el sur del Líbano; también atacó con proyectiles de artillería y cohetes concentraciones de soldados del Ejército israelí en las poblaciones de Marun al Ras, Bayad Balida y Taybe, todas próximas a la frontera con Israel.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque conjunto contra Irán el pasado 28 de febrero, estos cruces de ataques se han repetido cada noche sin excepción, aunque con diferentes alcances y cifras tanto de muertos como de heridos.



JM