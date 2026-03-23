Inicia testimonio de agente clave del FBI en caso del 11S

El testimonio del exagente especial del FBI, Stephen Gaudin, comenzó este lunes como parte de las audiencias preliminares que buscan determinar la validez de las confesiones presentadas en el proceso contra el presunto autor intelectual de los atentados del Atentados del 11 de septiembre de 2001 y otros acusados vinculados al caso.

Las declaraciones forman parte de la reanudación de las vistas previas en el expediente conjunto contra Jalid Sheij Mohamed, señalado como el principal responsable de los ataques, así como contra Ammar al Baluchi, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi. El proceso judicial, que se desarrolla casi 25 años después de los atentados, continúa centrado en aspectos clave sobre la admisibilidad de pruebas y testimonios que podrían influir en un eventual juicio.

¿Cuál es el Estado legal de los acusados?

El testimonio de Gaudin, que se extendió por aproximadamente una hora y media, tuvo lugar después de que el tribunal rechazara una solicitud de aplazamiento presentada por los equipos de defensa de los cuatro detenidos. Los abogados habían solicitado posponer la audiencia hasta la reincorporación de uno de los defensores de Al Hawsawi, quien se encuentra ausente por problemas de salud relacionados con neumonía y es el único integrante del equipo con experiencia en procesos de pena capital.

Las audiencias preliminares buscan esclarecer si las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios cumplen con los estándares legales necesarios para ser consideradas como evidencia en el juicio, en un caso que sigue siendo uno de los más complejos y prolongados dentro del sistema judicial estadounidense debido a la gravedad de los cargos y a los cuestionamientos sobre los métodos utilizados durante la investigación.

Casi 20 años de la confesión

El juez falló a favor de la fiscalía, que argumentó sobre la necesidad de escuchar el testimonio del exagente federal debido a su delicado estado de salud y su importancia para resolver la moción de la defensa, que busca desestimar la confesión de Bin Attash obtenida durante los interrogatorios conducidos por Gaudin en 2007 y 2008.

En protesta, el equipo de Al Hawsawi se ausentó voluntariamente del resto de la audiencia.

Con ademanes afables y de forma solícita, Gaudin respondió a las preguntas del fiscal sobre la naturaleza de la conversación con el acusado, la que calificó de "cordial" y en la que, según dijo, quiso diferenciarse lo más que pudo de todos los interrogadores estadounidenses que habían hablado con el sospechoso en el pasado.

¿Cómo se obtuvo la información?

Según el exagente, quien de 1998 a 2019 se enfocó en la lucha contra el terrorismo y especialmente en Al-Qaeda, su objetivo en las aproximadamente 50 horas que pasó con Bin Attash en Guantánamo a lo largo de tres interrogatorios fue primero recopilar testimonios que pudieran esclarecer la verdad de los hechos y luego corroborar la información.

Incluso, llegó a comentar en tono casi humorístico que Bin Attash se sorprendió en su primer encuentro por la cantidad de información que Gaudin poseía sobre su actividad dentro de la organización terrorista.

Las palabras del exagente especial, vestido con un sobrio traje oscuro y corbata burdeos, resonaron entre las víctimas presentes en la galería de la sala, quienes respondieron con movimientos afirmativos de cabeza a esta parte del testimonio.

Desde detrás del vidrio de doble cara donde se ubica el palco de invitados y la prensa es muy difícil observar directamente a los acusados, por lo que no fue posible observar la reacción de Bin Attash.

Gaudin es uno de los grandes testigos del FBI ofrecidos por la fiscalía en el proceso, el más complejo de las comisiones militares creadas en Guantánamo , donde EU ha retenido desde 2002 a unos 780 hombres, de los que solo permanecen presos 15, todos ellos considerados criminales de alto riesgo o bien reclusos atrapados en un limbo legal.

Su testimonio es definitivo para esclarecer la cadena de interrogatorios que conecta las torturas de la CIA a los supuestos responsables del 11-S con un equipo posterior de investigadores o “clean team” del FBI, que obtuvieron las confesiones de los prisioneros que sí podrían ser usadas en un posible juicio, al no estar manchadas por las torturas.

Se espera que el testimonio de Gaudin ocupe gran parte de la vistas de esta semana en la base naval estadounisense.

TG