POLÉMICA por estatua gigante de Donald Trump: ¡es dorada y mide casi 5 metros!

Una imponente estatua dorada del presidente de Estados UnidosU, Donald Trump, tan alta como un edificio de dos pisos y valorada en casi medio millón de dólares, fue develada en el campo de golf del presidente en Doral, Florida, durante una ceremonia presidida por un pastor evangélico.

Colocada sobre un pedestal entre palmeras, la gigantesca escultura de 4.5 metros de altura representa al presidente alzando el puño al cielo, un gesto que recuerda la rebeldía que mostró tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania.

"Hoy, en Trump National Doral Miami, fuimos testigos de un momento inolvidable", declaró el pastor Mark Burns, criticado por muchos evangélicos a quienes recordaron que se les prohíbe adorar "falsos ídolos".

Today at Trump National Doral Miami, we witnessed an unforgettable moment with the dedication of the 22-foot statue honoring President Donald J. Trump.



Let me be clear: this is not a golden calf. We worship the Lord Jesus Christ and Him alone.



This statue is a celebration of… pic.twitter.com/tKZJL0eEfY— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 7, 2026

"Esta estatua es una celebración de la vida. Es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fortaleza y la voluntad de seguir luchando por el futuro de Estados Unidos".

"También se erige como un recordatorio de la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump . Una y otra vez, cuando su vida estuvo amenazada, la misericordia de Dios prevaleció", agregó el pastor en su cuenta de X.

La estatua fue encargada al escultor Alan Cottrill y financiada por un colectivo de inversores en criptomonedas que buscaba promover la criptomoneda $PATRIOT.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM